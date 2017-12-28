Четверг, 28 декабря 2017

Расследование взрыва, произошедшего в среду вечером в супермаркете “Перекресток” на площади Калинина в Петербурге, координирует оперативный штаб Национального антитеррористического комитета. Такая информация была опубликована незадолго до полуночи на сайте ведомства.

При этом дело по-прежнему квалифицировано не по статье о теракте, а по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом; до 15 лет колонии).

Однако, передает “Медуза”, Владимир Путин, выступая в четверг на церемонии награждения участников войны в Сирии, назвал взрыв в Петербурге именно терактом.

Путин заметил, что поручил ФСБ при задержании подозреваемых “действовать строго в рамках закона”. В то же время он добавил, что, если от подозреваемых будет исходить угроза жизни силовиков, их следует “ликвидировать”.

Между тем Фонтанка.Ру опубликовала видео с камеры наблюдения в магазине, на котором, как утверждается, изображен предполагаемый виновник взрыва – “крепко сложенный брюнет неславянской внешности”.

Издание сообщает, что в 18:15, за полчаса до взрыва, подозреваемый вышел из маршрутки, прибывшей со стороны метро “Черная речка”; на плече у него был “ощутимый по весу” рюкзак. Этот рюкзак молодой человек оставил в камере хранения. Затем он около полутора минут ходил по торговому залу, приглядываясь к товарам, а далее, ничего не купив, вышел из магазина без рюкзака, пересек площадь и затерялся в толпе.

Взрыв в супермаркете произошел около 18:45 в среду. По словам одной из пострадавших, был слышен громкий хлопок, за которым последовала бледно-голубая вспышка.

Как сообщалось, в камере хранения взорвалась самодельная бомба мощностью 200 грамм тротила, лежавшая в камере хранения. Волной задело и одну из касс. По некоторым данным, на полу магазина были найдены шарики из подшипников.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина написала в твиттере в четверг утром, что пострадали 13 человек, из которых восемь доставлены в больницы, а пять от госпитализации отказались. Из тех, кто попал в больницы, пятеро, по информации чиновницы, находятся в состоянии средней тяжести, трое – в “удовлетворительном” состоянии.

Позже Митянина сообщила, что двоих пострадавших уже выписали из стационара.

Между тем вечером в среду РБК со ссылкой на источники в полиции передавал, что состояние одного из пострадавших – Иврукула Аликулова, получившего ранение в живот, – тяжелое.

Вскоре после взрыва председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Петербург следователей и криминалистов из центрального главка ведомства.

В августе в Сургуте 19-летний сторонник “Исламского государства” Артур Гаджиев ранил ножом семь человек. СКР сообщил, что атака квалифицирована как покушение на убийство. Между тем вскоре выяснилось, что задерживаемым в связи с нападениями вменяют статьи о терроризме. Однако официальной информации о переквалификации дела так и не появилось.