Среда, 27 декабря 2017

Гендиректор московской кондитерской фабрики “Меньшевик” Илья Аверьянов, в среду утром открывший стрельбу на предприятии и убивший одного человека, задержан. Об этом после 5 утра в четверг сообщило столичное УМВД.

Аверьянова схватили в некоей организации, расположенной на улице “Правды” недалеко от центра столицы. Фабрика “Меньшевик” находится на Иловайской улице на юго-востоке Москвы.

Как утверждалось, 27 декабря на фабрику явились судебные приставы и работники фирмы “Денэм холл” для проведения действий по взысканию с предприятия 3,3 миллиона рублей, в том числе для описи имущества. Аверьянов обстрелял визитеров из охотничьего карабина “Сайга”.

Первоначально сообщалось, что погиб охранник фабрики, а еще минимум два человека получили ранения. СКР, однако, писал только о погибшем охраннике, не упоминая раненых. Дело ведомство открыло по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия); дела о покушении на убийство не возбуждалось. Между тем в нынешнем сообщении полиции заявляется, что Аверьянов причинил “огнестрельное ранение гражданину”; о гибели пострадавшего в публикации не говорится.

Стрелявший забаррикадировался в здании; утверждалось, что он “оказывает активное сопротивление” прибывшей полиции. Силовики заблокировали объект, однако днем бизнесмен сумел с него скрыться; карабин он оставил на фабрике.

Также СМИ передавали, что Аверьянов захватил нескольких заложников. Официально УМВД по Москве этого не подтвердило.

Когда бизнесмен еще находился на фабрике, с ним связались журналисты. Он рассказал, что предприятие у него отобрала “банда кавказская, осетинская” во главе с зампрокурора Юго-Восточного округа Москвы Сосланом Дударовым и зампрокурора Западного округа Георгием Чехоевым.

“Вы знаете, я четыре года бьюсь, – продолжил Аверьянов. – Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению”.

Бизнесмен заметил, что у него восемь детей.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что Аверьянов несколько раз обращался с заявлениями по поводу попыток отнять у него бизнес. Однако в возбуждении дел бизнесмену “раз за разом отказывали”.

Вопрос о банкротстве фабрики “Меньшевик” Арбитражный суд Москвы рассмотрит 18 января 2018 года. С заявлением о банкротстве обратился некто Шамсутдин Раджабов, должность которого не уточнялась. По данным картотеки арбитража, за последние два года директор “Меньшевика” шесть раз судился с Даниловским отделом управления ФССП по Москве.