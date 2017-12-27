Среда, 27 декабря 2017

В Сирии исламисты обстреляли ракетами “Град” российскую авиабазу Хмеймим в мухафазе Латакия. Об этом в среду сообщили Al-Masdar News.

Как утверждается, ракеты были выпущены из окрестностей города Бдама, район Джиср-эш-Шугур, мухафаза Идлиб. Известно о трех снарядах. Два были сбиты системой ПВО “Панцирь”, а третий упал вдали от базы, у города Джабла.

После атаки российская авиация начала массированную бомбардировку Бдамы и соседней деревни Эн-Наджия. Как сообщалось, уже совершено свыше 10 налетов и предполагается нанести еще больше ударов.

Район Джиср-эш-Шугур, расположенный непосредственно у турецкой границы, контролируется Исламской партией Туркестана и является основной базой этой группировки. Как отмечается, в Исламской партии Туркестана много иностранных боевиков, в том числе из Чечни и Китая.

11 декабря базу Хмеймим посетил Владимир Путин. Там он объявил, что победа над исламистами в целом достигнута, и теперь “значительная часть” российских войск будет выведена из Сирии.