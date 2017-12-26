Вторник, 26 декабря 2017

В Симферополе рано утром прошли обыски в двух домах крымских татар – у школьного психолога Асене Мисиратовой и у матери ее бывшего мужа. Об этом сообщает “Крымская солидарность”, не уточняя имени бывшей свекрови Мисиратовой.

Ни в одном ни в другом доме ничего изъято не было, однако бывшую свекровь Мисиратовой по окончании обыска увезли на допрос – как пояснил один из визитеров, в СКР.

По информации “Крымской солидарности”, обыски проводились в связи с делом о повреждении 31 октября газопровода в Алуште. Насколько эта информация верна, непонятно: дело по факту инцидента возбудила ФСБ, а не СКР.

В свою очередь, адвокат Эмиль Курбединов сообщал несколько иные сведения: в одном из домов хозяевам сказали, что их родственники участвуют в АТО, в другом – что вступили в “Правый сектор”.

Между тем QHA со ссылкой на неназванный источник передает, что задержанную увезли не в СКР, а как раз в ФСБ, причем именно по делу о повреждении газопровода. Как утверждается, в этой акции подозревают сына задержанной. В то же время в публикации агентства присутствует явная неточность: задержанная названа Асене Мисиратовой, тогда как на самом деле задержали ее бывшую свекровь.

Мисиратова в комментарии активистам рассказала, что ее расспрашивали о бывшем муже и его брате, а также о ее собственном брате Али Булатове. Он вместе с семьей живет в одном доме с сестрой. Также визитеры изучили переписку в компьютере хозяйки.

Силовики, добавила Мисиратова, вели себя в целом корректно. Они предъявили бумаги на обыск и проводил его в присутствии понятых. Тем не менее вызвать адвоката хозяйке не предложили.

Вечером 31 октября на газораспределительной станции у поселка Виноградное в черте Алушты было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно упала опора ЛЭП, что привело к отключению электроснабжения. При осмотре трубы газопровода выяснилось, что она подверглась внешнему механическому повреждению. Позже, ранним утром 1 ноября, был поврежден еще один газопровод.

Без газа остались около 4,5 тысячи потребителей.

О возбуждении трех дел по фактам каждого из инцидентов ФСБ объявила 2 ноября. Все три дела квалифицированы по части 1 статьи 281 российского УК (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии.

До сих пор о подозреваемых по этим делам не сообщалось.