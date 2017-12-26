Вторник, 26 декабря 2017

Инициативная группа на собрании в Москве выдвинула Владимира Путина кандидатом на президентские выборы. Об этом сообщает РБК. Мероприятие прошло в 57-м павильоне ВДНХ, где обычно проводится выставка “Россия – моя история”. За выдвижение Путина проголосовали все 668 собравшихся.

Сам кандидат на мероприятие не приехал. Как пояснял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, у его шефа напряженный рабочий график. Днем во вторник Путин встречался с членами правительства, а также общался с детьми, водившими хоровод на Соборной площади Кремля.

В числе выступавших на собрании были худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, фехтовальщица, олимпийская чемпионка Софья Великая. В числе приглашенных на мероприятие упоминаются танцовщик Николай Цискаридзе, врач Леонид Рошаль, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин, актер Михаил Боярский, певица Диана Гурцкая, композитор Игорь Крутой, главред “Комсомольской правды” Владимир Сунгоркин.

Как рассказал член инициативной группы Александр Карелин – бывший борец классического стиля, ныне депутат Госдумы от “Единой России”, – организация собрания обошлась в 900 тысяч рублей. Расходы, по словам Карелина, оплатили пятеро, в том числе он сам, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и боксер Денис Лебедев. Кто был пятым, Карелин ответить затруднился.

О намерении пойти на очередной срок Путин объявил 6 декабря на митинге-концерте в честь 85-летия Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. 14 декабря на большой пресс-конференции он уточнил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, а не как кандидат от какой-либо партии.