Вторник, 26 декабря 2017

Судья подконтрольного России Ялтинского горсуда Крыма Владимир Романенко приговорил украинскую активистку Ларису Китайскую к двум годам условно по делу об экстремизме за публикации в Фейсбуке. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как рассказала активистка, ей на два года – очевидно, такова продолжительность испытательного срока – запрещен выезд из Ялты.

54-летняя Китайская была объявлена виновной по части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Дело активистки поступило в суд еще в сентябре, однако заседания, как следует из карточки на сайте суда, неоднократно откладывались. Слушания по существу, не считая вынесения приговора, заняли одно заседание в понедельник. “Вчера в суде мне не дали возможности защищаться, отклоняли все мои ходатайства, отказывали в допросе свидетелей”, – рассказала Китайская “Крым.Реалиям”.

Преследование предпринимательницы Китайской российские власти начали летом 2016 года. После аннексии Крыма активистка поселилась на континентальной Украине, однако по делам приезжала в Ялту, где у нее осталась квартира. В июле прошлого года Китайская прибыла туда в очередной раз.

18 июля 2016-го активистка была задержана оперативниками ФСБ. В доме у нее прошел обыск, в ходе которого изъяли всю компьютерную технику и электронные носители информации, причем не только Китайской, но и ее родственников. Протокол обыска не составлялся. В последующие два дня оперативники терроризировали активистку и ее родственников, постоянно наведываясь в квартиру и требуя проехать на допрос.

При этом дело дело на тот момент не было – о его возбуждении активистку уведомили лишь 12 августа. С тех пор Китайская находилась под подпиской о невыезде.

21 июля 2016-го прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело о преследовании Китайской. Оно открыто по статьям 146 (незаконное лишение свободы) и 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Почему Китайская сама не выехала на континент до возбуждения дела, непонятно. Возможно, причина состоит в том, что, как позже сообщила активистка, после обыска за ней и ее домом следили, причем делали это демонстративно.

В прошлом Китайская была депутатом совета Гаспры – поселка в черте Ялты. В 2010 году выдвигалась на пост мэра этого поселка, однако, как и ряд других претендентов, оппозиционных Партии регионов, не сумела зарегистрировать избирательный счет и не была допущена к выборам. В феврале 2014-го Китайская организовывала в Ялте акции солидарности с Евромайданом. Осенью того же года баллотировалась в Верховную раду, но проиграла выборы.

В июне 2016-го в Керчи ФСБ подобным образом терроризировала волонтерку Наталью Ващенко, приехавшую из Днепра. Квартиру ее матери обыскали, а саму активистку подвергли допросу. Дела против Ващенко на тот момент возбуждено не было, однако силовики настаивали, чтобы она не выезжала из аннексированного Крыма. Однако активистка бежала с полуострова. Позже в том же месяце, уже после возвращения Ващенко на континент, стало известно об открытии против нее дела.

С января нынешнего года в Симферополе спецслужба вела доследственную проверку в отношении блогера Натальи Харченко. Мать и мужа Харченко уволили с работы, а знакомым блогера начали поступать угрозы. В июне, после нескольких опросов в ФСБ, Харченко бежала в Киев.