Понедельник, 25 декабря 2017

Судья Лефортовского райсуда Москвы Альбина Галимова арестовала уроженца Киргизии Хайроллу Абдухалилова по делу о разработке оружия массового поражения. О решении, вынесенном еще 7 декабря, только теперь сообщило агентство “Москва” со ссылкой на пресс-службу суда.

Абдухалилов арестован на срок до 6 февраля 2018 года. Как отмечается, апелляционной жалобы на решение Галимовой не подавалось.

Дело расследует ФСБ. Абдухалилову вменяются статья 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии, а также часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации; от 10 до 20 лет) и часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 3 статьи 205 УК (приготовление к теракту с использованием радиоактивных либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ; до 10 лет).

Никаких дополнительных деталей в публикации не сообщается.

Насколько известно, это первый случай фабрикации против мигрантов дела по 355-й статье УК.