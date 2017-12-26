Вторник, 26 декабря 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов продлил Вячеславу Шатровскому, обвиняемому в нападении на полицейского во время столичной протестной акции 5 ноября, срок содержания в СИЗО еще на месяц – до 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Шатровскому 48 лет, он строитель из города Шарья Костромской области. 5 ноября, во время протестов, инициированных лидером “Артоподготовки” Вячеславом Мальцевым, Шатровский пришел в Новопушкинский сквер, чтобы встретиться со своим сыном Максимом. Когда полицейские стали задерживать сына, Шатровский потребовал объяснить причину этого. Тогда силовики его избили, проломив ему голову.

Из ОП ”Тверской” пострадавший был доставлен в больницу. Затем, однако, его вернули в полицию; там был сфабрикован рапорт, согласно которому сам Шатровский, находясь “вблизи проведения митинга”, при проверке документов нанес полицейскому удары в голову, “причинив телесные повреждения”.

СКР открыл против рабочего дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. 7 ноября Тверской райсуд арестовал Шатровского; слушания были проведены втайне. Политзека отправили в СИЗО-4 “Медведь”.

Между тем сын Шатровского того же 7-го числа был арестован на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Защищает Шатровского-старшего адвокат Константин Маркин при поддержке правозащитного центра “Мемориал”. Юрист сообщал, что политзек не признает вину и отказывается от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции.