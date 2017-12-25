Понедельник, 25 декабря 2017

Недопуск лидера Партии прогресса Алексея Навального к участию в президентских выборах “ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов, которые пройдут в будущем году”. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, опубликованном на сайте Евросоюза.

Как отмечается в документе, ЕСПЧ признал неправосудным приговор Навальному по делу “Кировлеса”, указав на нарушение Россией в отношении оппозиционера статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции.

“Продиктованные политическими соображениями обвинения не должны использоваться как предлог для недопуска лица к участию в политической деятельности, – подчеркивается в заявлении. – Мы рассчитываем, что российские власти обеспечат равные условия политической деятельности для всех субъектов, в том числе и в контексте проведения президентских выборов 18 марта”.

В понедельник Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального кандидатом в президенты, указав на наличие у него условной судимости по делу “Кировлеса”. Между тем часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Таким образом, определение Конституционного суда о запрете условно осужденным баллотироваться на выборах до погашения судимости, на которое сослались чиновники, противоречит Основному закону.

“Решение ЦИКа о недопуске меня исключит миллионы людей из этих выборов, – подчеркнул Навальный. – Вы выносите это решение не против меня, а против тех 16 тысяч человек, которые вчера меня выдвинули. Против тех миллионов, которые за меня бы проголосовали”.

Сразу же после решения ЦИКа на youtube-канале Навального появилось его обращение с призывом к бойкоту выборов. Позже политик сообщил, что вместе со своими сторонниками начнет готовить уличную акцию протеста. “Она должна быть действительно общероссийской”, – заметил Навальный.

Днем во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов “безусловно, подлежит весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству”.