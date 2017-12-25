Понедельник, 25 декабря 2017

Глава АО “Воентелеком” Александр Давыдов задержан по делу о хищении около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов с Минобороны на поставку радиоэлектроники. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники.

“Он (Давыдов) подозревается в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью”, – говорится в публикации.

По данным газеты, в понедельник утром сотрудники Главного военного следственного управления СКР и оперативники ФСБ провели на работе и в автомобиле 36-летнего Давыдова обыски. После этого ему предъявили постановление о задержании на 48 часов в качестве подозреваемого и отвезли на допрос.

“Все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), возбужденного еще в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры”, – отмечает издание.

По данным, следствия, топ-менеджеры “Воентелекома”, “заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы (роутеры), а также на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции, а также получать двойную плату за оказание услуг”.

В частности, Минобороны платило по 1 миллиону рублей за один маршрутизатор, хотя его рыночная стоимость не превышала 350 тысяч. При этом программное обеспечение поставляло подконтрольное фигурантам ООО “Эмзиор”. Интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма “Эмзиор технолоджи”, которую возглавляет родная сестра главы “Воентелекома” Ольга Давыдова.

В начале декабря Хамовнический райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора “Воентелекома” Олега Савицкого и бывшего советника коммерческого директора компании Дмитрия Семилетова. Позже в СИЗО была отправлена гендиректора ООО “ЭрСиАй” Татьяна Ильина. Всем троим инкриминируюся два эпизода хищения денежных средств при исполнении госконтрактов Минобороны. Срок следствия по делу продлен до 6 апреля 2018 года.

АО “Воентелеком” – специализированная сервисная компания федерального значения. Работает в области информационной безопасности и телекоммуникаций.