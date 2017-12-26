Вторник, 26 декабря 2017

Российские ученые направили президенту Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловались на реформу Российской академии наук и работу созданного в рамках реформы Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Документ, который подписали 397 академиков, членов-корреспондентов, профессоров и докторов наук, опубликовал “Коммерсант”.

По мнению авторов письма, стиль и методы работы ФАНО “мешают научной деятельности”. К научным организациям пытаются применить правила обычных бюджетных учреждений, “совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей”.

“Научные работники должны “планировать”, сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели”, – говорится в письме.

“Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира”, – подчеркивают авторы обращения.

Ученые просят Путина проявить “политическую волю” и изменить юридический статус РАН. Речь идет о возвращении академии научных институтов, которые в данный момент подчиняются ФАНО.

В ФАНО не стали комментировать письмо ученых. Президент РАН Александр Сергеев сказал изданию, что его коллеги “вольны высказывать свое мнение, это совершенно нормально”. “Я, как и авторы письма, считаю, что вопрос изменения статуса РАН назрел. – заявил Сергеев. – Мы не можем и не хотим быть министерством или другим федеральным органом исполнительной власти – там жесткая вертикаль, назначение руководства и так далее. Нам нужно остаться самоуправляемой организацией, основанной на выборности, но с правом законодательной инициативы. Подходящей юридической формы в стране просто нет”.

18 сентября 2013 года Госдума приняла закон о реформе РАН. Во время заседания у ее стен проходила акция протеста ученых, на которую собралось более тысячи человек (

ФОТО ).После голосования в Думе один из самых известных российских ученых, академик Владимир Захаров, обратился к Путину с открытым письмом, в котором призвал наложить вето на закон. Однако 27 сентября того же года Путин подписал закон о реформе РАН . Одновременно был подписан указ о создании ФАНО . Закон вступил в силу с момента опубликования.

За день до подписания закона представители профсоюза работников РАН передали в приемную президента в Москве более 120 тысяч подписей в поддержку обращения с просьбой остановить реформу госакадемий.

В дальнейшем ученые продолжали критиковать реформу РАН. В июле 2016 года свыше 200 крупных ученых России написали президенту открытое письмо о критической ситуации в российской науке и необходимости принятия неотложных мер со стороны высшего руководства страны. Однако ответа на это обращение получено не бвло.