Вторник, 26 декабря 2017

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила Госдепартамент США во вмешательстве в российские выборы. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

Поводом стало комментарий представителя американского внешнеполитического ведомства Клэя Ноэла на решение Центризбиркома об отказа в регистрации политика Алексея Навального. “И эти люди целый год возмущались якобы “вмешательством” России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства , – написала Захарова. – Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку инагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в “противодействие российской пропаганде”.

Накануне Ноэл прокомментировал ТАСС решение российского Центризбиркома. “Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам – от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков. Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод”, – отметил представитель Госдепа. В более широком плане, продолжил Ноэл, США “призывают правительство России провести честные выборы, которые будут прозрачными, справедливыми и свободными, а также гарантируют свободное выражение воли народа в соответствии с международными обязательствами в области прав человека”.

Во вторник в Европейской службе внешних связей заявили, что недопуск Навального “ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов, которые пройдут в будущем году”. Как отмечается в документе, ЕСПЧ признал неправосудным приговор Навальному по делу “Кировлеса”, указав на нарушение Россией в отношении оппозиционера статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции.

“Продиктованные политическими соображениями обвинения не должны использоваться как предлог для недопуска лица к участию в политической деятельности, – подчеркивается в заявлении. – Мы рассчитываем, что российские власти обеспечат равные условия политической деятельности для всех субъектов, в том числе и в контексте проведения президентских выборов 18 марта”.

В понедельник Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального кандидатом в президенты, указав на наличие у него условной судимости по делу “Кировлеса”. Между тем часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Таким образом, определение Конституционного суда о запрете условно осужденным баллотироваться на выборах до погашения судимости, на которое сослались чиновники, противоречит Основному закону.

“Решение ЦИКа о недопуске меня исключит миллионы людей из этих выборов, – подчеркнул Навальный. – Вы выносите это решение не против меня, а против тех 16 тысяч человек, которые вчера меня выдвинули. Против тех миллионов, которые за меня бы проголосовали”.

Сразу же после решения ЦИКа на youtube-канале Навального появилось его обращение с призывом к бойкоту выборов. Позже политик сообщил, что вместе со своими сторонниками начнет готовить уличную акцию протеста. “Она должна быть действительно общероссийской”, – заметил Навальный.

Днем во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов “безусловно, подлежит весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству”.