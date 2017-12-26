Вторник, 26 декабря 2017

Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу следственного управления СКР Москвы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по делу о взятке от “вора в законе” Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на собственные источники.

Перед задержанием дома и на даче у полковника юстиции в отставке Крамаренко провели обыски. Следствие будет ходатайствовать об аресте экс-сотрудника СКР.

“По некоторым данным, активизировалось следствие после того, как активно сотрудничать с ним стал один из фигурантов коррупционного скандала, бывший первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров. Обвиняемый в получении взятки от Шакро Молодого за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего дела, он якобы дал показания о том, что в коррупционной схеме был задействован и полковник Крамаренко”, – сообщает издание.

Крамаренко у двое его подчиненных ушли из СКР в прошлом году, после того как ФСБ возбудило уголовное дело по статье 286 УК (превышение служебных полномочий) в отношении следователей СУ по ЦАО. Сейчас Крамаренко вменяют и статью 290 (получение взятки).

После ухода из СКР Крамаренко устроился на работу в одну из структур “Роснефти”. По словам источника издания, там он занимался “обеспечением безопасности”.

По делу о получении взяток от Шакро проходят Никандров, экс-глава управления собственной безопасности центрального аппарата ведомства Михаил Максименко и его бывший заместитель Александр Ламонов. По версии следствия ФСБ, они за взятку разваливали дело против Шакро о перестрелке на улице Родчельской в Москве в декабре 2015 года.

Никандров, Максименко и Ламонов были арестованы в июле 2016 года после обысков, проведенных ФСБ в центральном и столичном управлениях СКР. Впоследствии экс-сотрудникам СКР вменили еще ряд эпизодов взяточничества. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

8 сентября “Коммерсант” писал, что Никандров дал показания о получении взяток рядом бывших и действующих сотрудников СКР. 1 декабря “Росбалт сообщил, что Никандров и Ламонов заключили досудебные соглашения со следствием. Дела чиновников будут слушаться в суде в особом порядке. Эпизоды дела с участием Максименко, не согласившегося сотрудничать со следствием, выделено в отдельное производство.