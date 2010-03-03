Понедельник, 25 декабря 2017

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что блогер Алексей Навальный оболванивает молодежь и собирает деньги незаконным образом.

“Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь”, – сказала она на заседании ЦИК.

ТАСС

Алексей. Молоды вы. С няней в садик ходили, а вот он (фамильярно-почтительный жест в сторону Вожака) по аграрным делам на каторге сидел… Сравни, действительно: ты и мы. Бродяги у нас – в хорошем, морском смысле – вокруг света бродили, из крепости бегали, прошли войны, плен…

Сиплый (тронув руку Комиссара). По два раза сифилисом болели…

Всеволод Вишневский. “Оптимистическая трагедия”