Воскресенье, 24 декабря 2017

СКР исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны, разбившегося в декабре прошлого года над Черным морем. “Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна”, – говорится в сообщении на сайте следственного ведомства.

Как заявляют в СКР, в рамках расследования уголовного дела о крушении самолета уже проведены 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрывотехнических и одна фоноскопическая экспертиза, а также химическое исследование горюче-смазочных материалов. Сейчас проводится комплексное летно-техническое исследование.

Потерпевшими по делу об авиакатастрофе признаны 156 человек, свидетелями проходят более 100 человек, в том числе военнослужащие воздушно-космических сил и сотрудники международного аэропорта “Сочи”.

В июне Минобороны представило результаты расследования межведомственной комиссии из экспертов военного ведомства, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна “Туполев”. Комиссия пришла к выводу, что самолет упал из-за нарушения пространственной ориентировки командиром Романом Волковым.

Тогда же “Коммерсант” писал, что перед катастрофой Волков плохо ориентировался в пространстве. Еще на земле он не сразу понял, с какой из двух взлетно-посадочных полос аэропорта он должен взлетать. После взлета Волков начал “эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели”.

По словам источников газеты, Ту-154 начал набор высоты с нужным углом 15 градусов. Однако затем Волков отклонил штурвал от себя, замедлив подъем. На 53-й секунде полета командир распорядился убрать закрылки, хотя самолет еще не поднялся до 500 метров. В результате с высоты 231 метр самолет начал снижаться. Затем Волков резко наклонил самолет влево, задав ему крен 53 градуса. Это ускорило снижение, и на 73-й секунде полета Ту-154 задел левым крылом воду и развалился.

“Потеряв сразу после взлета видимые ориентиры – хорошо освещенные зону аэродрома, береговую линию – и оказавшись в ночном мареве над Черным морем, управляющий пилот оказался во власти соматогравитационных иллюзий. Вместо того чтобы довериться показаниям приборов, как того требуют все летные инструкции, пилот Волков стал ориентироваться на собственные физиологические ощущения”, – приводит издание мнение источников.

Причиной таких действий Волкова собеседники газеты называют его “эмоционально-физиологическое утомление”, а также отсутствие “устойчивых навыков” пилотирования в сложных ситуациях. Отмечалось, что руководители военной авиации нарушили ряд положений инструкций и отправили в полет “неслетанный” экипаж, собранный в последний момент из разных эскадрилий.

25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение над Черным морем через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны, девять сотрудников российских телеканалов и исполнительный директор фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.