Воскресенье, 24 декабря 2017

Вице-премьер Виталий Мутко приостановил на полгода работу президентом Российского футбольного союза. Об этом сообщает “Коммерсант”.

О приостановке работы чиновник объявил на заседании исполкома РФС. Чем Мутко объяснил такое решение, не уточняется.

И.о. президента организации назначен ее гендиректор Александр Алаев.

Как отмечается в публикации, полгода, на которые Мутко уходит с должности, истекают как раз перед началом чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в июне – июле 2018-го.

О том, что Мутко покинет пост, “Коммерсант” писал еще в пятницу. Тогда, однако, утверждалось, что чиновник намерен подать в отставку, а не приостанавливать работу на время.

Один из источников газеты объяснял предстоящий уход Мутко с давлением Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA). Как утверждалось, раньше эта структура никогда не высказывала претензий к Мутко, однако после принятого 5 декабря исполкомом Международного олимпийского комитета решения о пожизненном запрете чиновнику на аккредитацию на играх позиция FIFA изменилась. Международная ассоциация, рассказал собеседник издания, “настойчиво рекомендовала, чтобы дисквалифицированный Мутко покинул пост в Российском футбольном союзе”.

Источник “Коммерсанта” также не исключил, что на позицию FIFA повлияли сообщения о том, что допинговый скандал может затронуть и российский футбол.