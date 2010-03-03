Воскресенье, 24 декабря 2017

Совфед обратился к французским властям с просьбой разрешить миллиардеру, члену верхней палаты Сулейману Керимову вернуться в Россию под предоставляемые Москвой гарантии в том, что он “будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия”. Как передает Интерфакс, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Обращение, пояснила Матвиенко, было направлено после письма президиума парламента Дагестана. В Махачкале Совфед попросили “оказать содействие, чтобы господин Керимов мог исполнять свои обязанности представителя законодательного органа власти от Дагестана, защищать права граждан Дагестана”.

“Мы ждем реакции (от Франции. – Ред.), ждем ответ”, – заключила спикер Совфеда.

15 февраля французская полиция провела обыск на вилле Hier в окрестностях Ниццы. Правоохранители пытались найти документы о реальном владельце объекта. Номинально вилла находится в собственности швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, однако предполагалось, что на деле она принадлежит именно Керимову. Высказывалось также подозрение, что российский миллиардер является действительным собственником принадлежат и нескольких окрестных вилл, также оформленных на Штудхальтера. Как предполагалось, эти объекты были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

20 ноября Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу по прибытии во Францию. 23 ноября суд освободил его под залог 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты 400 миллионов евро налогов путем занижения стоимости сделок с недвижимостью. Также по делу проходят французский риэлтор, работавший с Керимовым, и Седрик Фожер – управляющий вилл, принадлежащих, как подозревается, миллиардеру.

Кроме того, Керимову вменена легализация незаконно ввезенных в страну средств в сумме от 500 до 750 миллионов евро. Часть этих средств, как утверждается, была ввезена во Францию наличными. Отмывались эти деньги именно через покупку недвижимости, заявляет следствие.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс после апелляции прокуратуры увеличил Керимову сумму залога до 40 миллионов евро. Также миллиардера обязали переехать в Ниццу – он жил за ее пределами.

12-го числа генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что дело Керимова может быть расследовано и на родине, и сообщил, что во Францию уже направлен соответствующий запрос. Действия французских властей чиновник назвал “неправильными”. “Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек, – пояснил Чайка. – Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении”.