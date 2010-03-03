Понедельник, 25 декабря 2017

Закон о средствах массовой информации – “иностранных агентах” нуждается в совершенствовании. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания, сообщает пресс-служба Кремля.

“Мы не собирались, не делаем этого, не ограничиваем свободу граждан. Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании. Но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно: исключить всякое вмешательство в нашу внутреннюю, внутриполитическую жизнь извне, напрямую, либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Собственно, в этом весь смысл был. И если есть там где-то какие-то пока шероховатости, неотрегулированность, на это надо тоже посмотреть внимательно”, – сказал Путин.

При этом президент отметил, что в США регулирование иностранных агентов “гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе”. Путин также потребовал проанализировать иностранную деятельность в интернете в ходе предвыборной кампании в России.

“Нам ни в коем случае нельзя так сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети Интернет, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно проанализировать, как они себя ведут, будут вести себя в ходе президентской избирательной кампании”, – заявил Путин.

Закон о СМИ – “иностранных агентах” был в спешном порядке принят в середине ноября в ответ на меры Вашингтона в отношении RT и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в США. 25 ноября Путин подписал закон.

5 декабря Минюст объявил “агентами” первые девять СМИ. Это “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь отдельных проектов последней: “Настоящее время”, “Фактограф”, “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии” и Azatlıq Radiosı.

19 декабря вице-спикер Госдумы единорос Петр Толстой, председатель думского комитета по информационной политике справорос Леонид Левин и члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Боков внесли законопроект, предполагающий признание СМИ-”иноагентами” физических лиц.

Также законопроект вносит в законы о СМИ и об информации ряд поправок, уточняющих положения ноябрьского закона о СМИ-”агентах”. В частности, закон о СМИ дополняется статьей 25.1, которая устанавливает, что “агенты” обязаны в течение месяца с момента признания таковыми учредить российское юридическое лицо. Любые публикации “агентов” эта же статья обязывает сопровождать соответствующим указанием. В статью 27 закона о СМИ добавляется норма, обязывающая сообщать о статусе “агента” и в выходных данных изданий. В закон об информации, в частности, предлагается включить статью 10.6, которая в числе прочего обязывает СМИ, не являющиеся “агентами”, при перепечатке публикаций “агентов” снабжать эти материалы соответствующими пометками. Также в закон включается статья 15.9. Она в частности устанавливает, что “агентам”, которых суд объявил виновными в нарушении порядка деятельности, направляется уведомление с требованием в срок от 15 дней устранить нарушение. Если же редакция проигнорирует это требование, сайт СМИ должен быть заблокирован.

21 декабря Минюст опубликовал проект приказа, уточняющий положения закона о СМИ-”иноагентах”. Согласно документу, таковым может быть признано любое медиа, финансируемое зарубежными структурами, а также российскими организациями, получающими деньги от иностранных источников. “Агенты” будут обязаны предоставлять в Минюст сведения о руководящем составе, отчет о расходах и аудиторское заключение по итогам года. В проекте приказа Минюста отмечается, что такие СМИ будут обязаны сопровождать свои материалы указанием на то, что они изданы или распространены “иноагентом”.