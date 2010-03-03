Понедельник, 25 декабря 2017

Телеведущая Ксения Собчак, подавшая в ЦИК документы для выдвижения в президенты России, предложила политику Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на выборах, если ее зарегистрируют. Об этом она написала в своем Инстаграме.

Отказ Центризбиркома в регистрации Навального Собчак назвала “чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей”. Однако она выступила против бойкота выборов, к которому призвал Навальный.

“Выборы – по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты (Владимира) Путина. И позволит ему получить желаемые 70 процентов. Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом”, – написала СОбчак.

Накануне Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального кандидатом в президенты России. За это решение проголосовали 12 членов комиссии, включая ее председателя Эллу Памфилову. “Я вас призываю к тому, чтобы сделать выборы настоящими, а вы говорите мне “нет”. ЦИК и при Чурове, и при Памфиловой ведет себя одинаково”, – заявил на заседании Навальный.

“Ваши юридические построения неверны, – отметил политик. – В Конституции написано, что дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы люди должны быть допущены до выборов”. Кроме того, добавил Навальный, ЕСПЧ указал, что вынесенные ему приговоры неправосудны. “Всем очевидно, и вы тоже это понимаете: мои дела были сфабрикованы, чтобы не допустить меня на выборы”, – заметил он.

“Я пришел сюда, чтобы заявить о том, что представляю огромное количество избирателей, – подчеркнул Навальный. – Решение ЦИКа о недопуске меня исключит миллионы людей из этих выборов… Вы выносите это решение не против меня, а против тех 16 тысяч человек, которые вчера меня выдвинули. Против тех миллионов, которые за меня бы проголосовали”.

Сразу же после решения ЦИКа на youtube-канале Навального появилось его обращение с призывом к бойкоту выборов. Позже политик написал в своем твиттере, что вместе со своими сторонниками начнет готовить уличную акцию протеста. “Она должна быть действительно общероссийской”, – подчеркнул Навальный.

В воскресенье в 20 городах России прошел сбор подписей членов инициативных групп за выдвижение Навального. Вечером того же дня подписи были сданы в ЦИК.

Навальный неоднократно отмечал, что наличие у него условных судимостей – по делу “Кировлеса” и по “почтовому делу” – не препятствует его выдвижению на выборы. Он указывал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права – как активного, так и пассивного – лишь лиц, находящихся в местах лишения свободы, но не граждан, отбывающих условные сроки.