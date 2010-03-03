Воскресенье, 24 декабря 2017

На западе Москвы у станции метро “Славянский бульвар” корпоративный автобус центра “Сколково” съехал в подземный переход. Об этом сообщает Интерфакс. Машина выехала с проезжей части на тротуар и сбила нескольких человек, после чего застряла в переходе на лестнице.

По информации мэрии Москвы, погибли 4 человека, а еще 11 получили травмы. Девять пострадавших доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Двое от госпитализации отказались; их состояние оценивается как удовлетворительное.

В числе попавших в больницу – 58-летний водитель автобуса Виктор Тихонов. Он трезв.

Life со ссылкой на телеграм-канал Mash опубликовал объяснения Тихонова. “Я подъехал на остановку “Славянский бульвар” – это конечная остановка, – рассказал водитель. – У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат (автоматическая коробка передач. – Ред.), поэтому ничего не смог сделать больше”.

Между тем в центре Казани рейсовый автобус въехал в двери мечети на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала. Сообщается, что пострадавших при инциденте не было. По предварительным данным, в Казани водитель также не справился с управлением.