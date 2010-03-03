Понедельник, 25 декабря 2017

Постоянное представительство Калмыкии при президенте потребовало извинений от телеканала ТНТ за эпизод сериала “Улицы”, в котором фигурирует буддийская статуэтка. Об этом сообщает агентство “РИА Калмыкия”.

“Молодые люди (персонажи сериала. – Ред.) в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство”, – заявил заместитель постоянного представителя республики Баатр Лиджиев. По его словам, в постпредство поступают многочисленные обращения от жителей Калмыкии в связи с выходом эпизода.

“Просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы”, – говорится в письме Лиджиева руководству телеканала.

В декабре телеканалу ТНТ пришлось приносить извинения за номер в шоу Comedy Woman, в котором фигурировала ингушская девушка из эскорт-агентства. Гендиректор компании Comedy Club Production Андрей Левин лично приехал в постпредство Ингушетии в Москве. Кроме того, в эфире телеканала показали видео, в котором извинения принесли участники популярных передач телеканала.

В июле прошлого года Элистинский горсуд Калмыкии приговорил дагестанского борца Саида Османова к двум годам условно с годовым испытательным сроком за надругательство над буддийским святилищем. Суммарный срок Османову назначен путем частичного сложения наказаний по каждому из двух вмененных обвинений. По части 2 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих в местах богослужений) подсудимому дали год условно, по части 1 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды) – полтора года.

В ночь на 2 апреля 2016 года 22-летний Османов, прибывший в Элисту для участия в турнире по вольной борьбе, вместе с другими членами дагестанской сборной прогуливался по городу, отпуская нелестные замечания относительно буддийской религиозной архитектуры. Затем спортсмен зашел в одно из буддийских святилищ, помочился там и ударил статую Будды ногой в лицо. При этом он вел трансляцию своих действий в личный канал в соцсети Periscope.

В ту же ночь местные жители, посмотрев запись, явились к Османову в гостиницу, вытащили его на улицу и заставили на коленях извиниться за свой поступок. Спортсмен оправдывался тем, что якобы не знал, что оскверняет памятник. Полицейские некоторое время не могли успокоить толпу. Затем Османова задержали.

Турнир по борьбе был отменен, а тренер дагестанской команды уволен. В Элисту срочно прибыл премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, извинившийся за поступок спортсмена.