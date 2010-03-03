Суббота, 23 декабря 2017

Публицист Борис Стомахин, отбывающий семилетний срок за свои статьи, доставлен в тюрьму в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщил на своей ФБ-странице екатеринбургский гражданский активист Глеб Эделев.

В балашовской тюрьме политзеку предстоит провести без малого два года, оставшиеся ему до 19 ноября 2019-го – даты окончания срока.

До октября 2017-го Стомахин отбывал срок в пермской ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой. Администрация колонии без малого год добивалась, чтобы политзеку ужесточили приговор, ссылаясь на то, что он якобы является злостным нарушителем режима.

Представление фсиновцев было удовлетворено лишь с пятого раза. Решение вынесла 11 июля судья Чусовского горсуда Татьяна Катаева. 21 сентября судья Пермского крайсуда Анатолий Теплоухов отклонил апелляцию, поданную екатеринбургским адвокатом Романом Качановым.

В ночь на 26 октября Стомахина забрали из ИК-10 и утром того же дня привезли в СИЗО-3 Пермского края в городе Кизел. Там он провел месяц. 26 ноября политзека отправили в Саратовскую область.

10 декабря Стомахина доставили в СИЗО-1 в Саратове. Там у него возник конфликт с сокамерниками, которые требовали от политзека соблюдать воровские понятия: подчиняться смотрящему, участвовать в сборе общака и т. д. Стомахин через адвоката Маргариту Ростошинскую обратился к начальнику СИЗО Дмитрию Язынину с требованием перевода в безопасное место.

При этом Ростошинская рассказывала, что первоначально политзека предполагалось отправить в 3-й корпус СИЗО, “где сидят подобные ему люди, которых нельзя содержать в общей массе заключенных”. “И мне совершенно не понятно, зачем Бориса перевели в общую камеру”, – отмечала юрист.

В ноябре 2016 года 10 заключенных балашовской тюрьмы порезали себе предплечья. После этого туда прибыли чиновники областного УФСИН и прокуратуры. Тюремщики заявляли, будто акция протеста имела “демонстративно-шантажный характер”, а причиной ее стали несогласие с законными требованиями администрации и желание добиться послаблений.