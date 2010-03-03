Суббота, 23 декабря 2017

Инициативная группа на собрании в Москве выдвинула лидера Партии прогресса Алексея Навального кандидатом в президенты. Об этом сообщает “Медуза”.

На собрании в соответствии с законом присутствовал чиновник Центризбиркома.

За выдвижение Навального проголосовали 742 человека. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Документы о принятом решении предполагается передать в Центризбирком уже в воскресенье.

Как передает “Медиазона”, Навальный, выступая на собрании, заявил, что, если его не допустят к выборам, он инициирует “всероссийскую забастовку избирателей”.

Подобные мероприятия проводятся в воскресенье еще в 19 городах России, где 18 декабря были образованы аналогичные инициативные группы. По информации на сайте кампании Навального, собрания состоялись во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Воронеже; “Медиазона” пишет также о собраниях в Ижевске, Ярославле, Самаре, Волгограде.

В Петербурге мероприятие прошло на Марсовом поле. В нем приняли участие около 2 тысяч граждан.

Видео Граней.Ру:

Как передает ОВД-Инфо, ранним утром на выезде из Астрахани гаишники под надуманным предлогом задержали микроавтобус, на котором 11 активистов регионального штаба Навального выехали в Волгоград для участия в собрании. Оппозиционеров освободили лишь около полудня по местному времени (11 мск), когда на мероприятие в Волгоград они уже не успевали.

Для подачи документов в избирком за регистрацию Навального в каждом из этих городов должны были выступить не меньше 500 граждан. На всех собраниях было подано большее число голосов.

Как ранее отмечал сам Навальный, наличие у него условных судимостей по делу “Кировлеса” и “почтовому делу” не препятствует его выдвижению на выборы. Он указывал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права – как активного, так и пассивного – лишь лиц, находящихся в местах лишения свободы, но не граждан, отбывающих условные сроки.