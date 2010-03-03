Суббота, 23 декабря 2017

В Москве в Лермонтовском сквере прошла несогласованная акция “День свободных выборов”, организованная советом депутатов Красносельского района столицы, спикером которого является оппозиционер Илья Яшин. Об этом сообщает корреспондент “Граней”. В акции приняли участие свыше 500 человек.

Первоначально акцию предполагалось провести в форме муниципального праздника, но столичная мэрия незаконно отказала в его согласовании. Яшин оспорил отказ в Мосгорсуде, однако 20 декабря проиграл разбирательство.

Утром в воскресенье оппозиционер написал на своей ФБ-странице, что формат акции изменен. Мэрия, пояснил он, заблокировала подготовительные работы в Лермонтовском сквере: монтаж сцены, развертывание полевой кухни и т. п.

В этой связи Яшин принял решение провести акцию в форме собрания граждан, издав как глава муниципального округа соответствующее распоряжение. Он предупредил сторонников, что собрание не предусматривает демонстрацию символики и агитации, поэтому флаги и плакаты во избежание осложнений с полицией приносить не следует.

Однако УМВД по Москве после полудня призвало граждан воздержаться от участия в акции, заявив, будто она не согласована, хотя собрания согласований не требуют. Силовики пригрозили “всеми необходимыми мерами по его (мероприятия. – Ред.) пресечению”.

При этом ранее, как писал в твиттере вице-спикер районного собрания депутатов Петр Царьков, замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по Центральному округу Москвы Александр Махонин заверил, что сквер перекрыт не будет и граждане смогут участвовать в акции при условии, если явятся без политической атрибутики.

Как передавало ОВД-Инфо, незадолго до 15 часов – времени начала акции – домой к Яшину явились полицейские. К подъезду подъехали два полицейских автобуса. При этом, уточнил “Дождь”, номер квартиры они не знали и ходили по всем этажам, звоня в квартиры соседей.

Непосредственно перед встречей Яшина остановили у подъезда и зачитали ему предупреждение прокуратуры, запрещающее акцию. После этого оппозиционер отправился в Лермонтовский сквер.

К этому времени в сквере собрались граждане. За ними наблюдали десятки оперативников ЦПЭ.

Вся акция свелась к примерно 25-минутному выступлению Яшина перед собравшимися. Полицейские не задерживали граждан, однако все время заявляли, что акция не согласована, и призывали покинуть сквер.

Как сообщает “Медиазона”, помимо силовиков за акцией наблюдали сотрудники черносотенного сайта Je sius Maidan. На куртках у них были наклейки “Ищи себя на сайте jesuismaidan.com. Проблемы найдут тебя сами”.

На вопрос журналиста “Медиазоны” о причинах пребывания сотрудников Je suis Maidan на акции те ответили: “Вы знаете, кто такие черносотенцы? Мы, конечно, не такие отбитые реакционеры, но все равно считаем, что сейчас больше хорошего, чем плохого”.

Некий молодой человек с лицом, закрытым шарфом, подошел сфотографировать черносотенцев. Те потребовали от него открыть лицо. В ответ молодой человек показал им средний палец.

Незадолго до 16 часов, по окончании выступления Яшина, собравшиеся начали расходиться.

Во дворе неподалеку от сквера был задержан оппозиционер Александр Брусенцев, у которого был с собой квадрокоптер. За активистом, когда он вышел из метро, следовал некий подозрительный гражданин. Примерно через две минуты, после того как Брусенцев, зайдя во двор, достал квадрокоптер, явились полицейские и схватили оппозиционера.

Некоторое время Брусенцева удерживали, утверждая, что должна приехать машина, на которой его отвезут в отдел. Однако затем силовикам позвонили, и они отпустили активиста, пояснив: “Амнистия”.

В воскресенье в 20 городах России, в том числе и в Москве, прошли собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального в президенты. В каждом из городов было собрано больше необходимых 500 подписей для регистрации Навального. Сам политик, выступая на собрании в Москве, заявил, что, если его не допустят к выборам, он инициирует “всероссийскую забастовку избирателей”.