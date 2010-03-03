Суббота, 23 декабря 2017

Владимир Путин выступит с очередным посланием к Федеральному собранию еще до мартовских президентских выборов. Как передает РИА “Новости”, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Каждый год с начала третьего срока Путин оглашал послания Федеральному собранию в декабре. О том, что в нынешнем году эта традиция может быть нарушена, впервые в середине ноября написал РБК. Информация, опубликованная тогда изданием, вполне согласуется с нынешним сообщением Пескова – утверждалось, что рассматривается вариант переноса выступления на февраль 2018 года, то есть на время, еще предшествующее президентским выборам.

О намерении пойти на очередной срок Путин объявил 6 декабря на митинге-концерте в честь 85-летия Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. 8-го числа СМИ сообщили, что избирательный штаб могут возглавить либо руководитель администрации президента Антон Вайно, либо его первый зам, начальник управления внутренней политики Сергей Кириенко.

14 декабря на большой пресс-конференции Путин сообщил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, а не как кандидат от какой-либо партии.