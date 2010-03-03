Суббота, 23 декабря 2017

В возрасте 82 лет умер русский лингвист Андрей Зализняк. Об этом сообщил на своей ФБ-странице коллега покойного Дмитрий Сичинава.

Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. Окончил Московский университет; в 1957-1958 годах учился в Париже – в Сорбонне и Высшей нормальной школе. С 1960 года работал в Институте славяноведения АН СССР – РАН; параллельно преподавал в Московском университете. Также читал курсы в университетах Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Швеции. Степень доктора наук получил в 1965-м при защите кандидатской диссертации. С 1997-го – академик РАН.

В 1967 году Зализняк опубликовал фундаментальное исследование “Русское именное словоизменение”, в котором детально классифицированы существительные, прилагательные, числительные и местоимения с точки зрения типов склонения. Эта монография – классический образец передового в то время структуралистского подхода.

В 1977-м ученый издал “Грамматический словарь русского языка”, составленный в духе принципов “Русского именного словоизменения”. Словарь, подготовленный Зализняком вручную, в дальнейшем лег в основу практически всех компьютерных программ автоматического морфологического анализа русских текстов. В частности, он используется в поисковых системах и программах машинного перевода.

С 1982 года одним из основных направлений работы Зализняка стало изучение языка новгородских берестяных грамот. По итогам исследований ученый в 1995-м выпустил работу “Древненовгородский диалект”. В приложении к книге дан лингвистический комментарий ко всем известным на тот момент берестяным грамотам.

Кроме того, после обнаружения в 2000 году Новгородского кодекса – палимпсеста, содержащего несколько слоев текста, – Зализняк занимался реконструкцией скрытых записей этого памятника.

Итогом последующего изучения новгородских текстов стала монография “Древнерусские энклитики”, опубликованная в 2008 году.

В 2004-м Зализняк выпустил книгу “Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста”, в которой рассматривалась известная гипотеза о том, что этот памятник представляет собой подделку XVIII века. Детально проанализировав язык поэмы, ученый сделал вывод, что вероятность фальсификации исчезающе мала: чтобы написать такой текст в Новое время, нужно было располагать знаниями, которые лингвистика получила лишь в XIX-XX веках.

Помимо этого ученый занимался индоевропеистикой и историей лингвистики.

В XXI веке Зализняк получил широкую известность также как популяризатор науки. Он прочитал массу публичных лекций, касающихся разных аспектов лингвистики.