Понедельник, 25 декабря 2017

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о переносе посольства страны в Израиле в Иерусалим. “Сегодня я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из важнейших тем был перенос посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что проинструктировал МИД о начале необходимых действий по координации этого процесса”, – написал политик в своем фейсбуке.

Гватемала была одной из девяти стран, проголосовавших 21 декабря против резолюции Генассамблеи ООН с призывом признать недействительным решение США о переносе израильского посольств страны в Иерусалим. Документ был принят 128 голосами против 9, 35 стран воздержались.

“Генеральная Ассамблея подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности”, – говорилось в резолюции.

Резолюция была принята на десятой чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи по вопросу о действиях Израиля на оккупированных палестинских территориях. Сессия, открытая в 1997 году, была возобновлена по просьбе арабских стран после того, как 11 декабря резолюция аналогичного содержания не прошла в Совете Безопасности. Делегация США воспользовалась своим правом вето. Все остальные члены Совбеза проголосовали за документ.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля . Он добавил, что администрация США приступает к переводу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Свое решение президент назвал “сильно запоздалым” шагом на пути урегулирования арабо-израильского конфликта. “Хотя у предыдущих президентов это (признание Иерусалима столицей. – Ред.) было одним из существенных предвыборных обещаний, они его не выполнили, – подчеркнул Трамп. – А сейчас я его выполняю”.

Еще в 1995 году Конгресс США принял закон о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама воздерживались от исполнения этого предписания, опасаясь обострения ситуации на Ближнем Востоке. Основанием становилась присутствующая в законе норма, которая позволяет президенту отсрочивать исполнение документа на полгода. Каждые полгода предшественники Трампа издавали соответствующий указ. В мае Трамп также подписал аналогичный документ.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявлял о намерении восстановить близкие отношения с еврейским государством, “разрушенные” в президентство Обамы.

На следующий день 8 из 15 членов Совета Безопасности ООО – Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция – потребовали созвать экстренное заседание в связи с решением Трампа. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал “очень тревожным” текущий момент. “Я последовательно выступал против любых односторонних решений, угрожающих перспективам мира между израильтянами и палестинцами”, – отметил он.