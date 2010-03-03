Воскресенье, 24 декабря 2017

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и мониторинговая миссия Евросоюза не отправят своих наблюдателей на президентские выборы в аннексированный Россией Крым. Об этом сообшают “Известия” со ссылкой на пресс-секретаря ОБСЕ Томаса Римера и депутата Европарламента Томаша Здеховски.

“Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств – участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе”, – сказал Ример. В свою очередь Здеховски подчеркнул, что списки наблюдателей ЕС, которые отправятся в Россию, еще не сформированы, но они “абсолютно точно” не поедут в Крым.

По словам неназванного источника “Известий” в дипломатических кругах, за голосованием в Крыму все же будут наблюдать несколько десятков “международных экспертов” из других стран. Как утверждается, в их число войдут депутаты национальных парламентов стран-членов ЕС, в том числе Австрии, Италии, Франции, Чехии и Кипра.

Президентские выборы в России назначены на 18 марта, годовщину аннексии Крыма.

В прошлом году наблюдатели ЕС, ОБСЕ и ПАСЕ также проигнорировали выборы в Госдуму в Крыму. Евросоюз не признал итоги выборов в российский парламент на полуострове.