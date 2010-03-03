Воскресенье, 24 декабря 2017

Алексей Навальный в воскресенье вечером сдал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты, сообщают “Ведомости”.

“Мы относим это (документы. – Ред.) и говорим, что невозможно не зарегистрировать нас на выборы. Выборы без нас – это не выборы”, – заявил оппозиционер, перед тем как войти в ЦИК. Навальный назвал собранные подписи инициативной группы за его выдвижение “документальным свидетельством огромного политического движения”.

Прием документов Навального в Центризбиркоме удалось начать только в 20:00. Как пояснила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в шатре, где проходило собрание инициативной группы, сломался принтер, и для печати документов пришлось ехать в офис Фонда борьбы с коррупцией. Около 20:45 документы были сданы.

В воскресенье избирком продлил рабочий день на неопределенный срок, хотя изначально прием документов должен был продолжаться только до 15:00. Одновременно с Навальным документы о выдвижении на президентские выборы подали бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье и основатель московского стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли.

Как сообщает Znak.com, в здании ЦИКа у Навального произошел конфликт с Полонским. Политик отказался пожать Полонскому руку, после чего тот назвал Навального “отстоем”. Бизнесмен рассказал, что якобы обращался к Навальному за юридической помощью и получил отказ.

ЦИК в течение пяти дней должен рассмотреть документы Навального и объявить о решении по поводу его регистрации. В случае успешного прохождения этого этапа сторонники Навального смогут приступить к сбору 300 тысяч подписей, необходимых для его выдвижения. Ранее в ЦИКе заявляли, что не пустят Навального на выборы из-за наличия у него судимостей.

Cам политик настаивает, что наличие у него условных судимостей по делу “Кировлеса” и “почтовому делу” не препятствует его выдвижению на выборы. Он указывает, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права – как активного, так и пассивного – лишь лиц, находящихся в местах лишения свободы, но не граждан, отбывающих условные сроки.

В воскресенье на собрании инициативной группы в Москве выдвижение Навального поддержали 742 человека. Одновременно собрания инициативных групп в поддержку оппозиционера прошли еще в 19 городах России – Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Волгограде.

В Петербурге мероприятие состоялось на Марсовом поле, туда пришли около 2 тысяч человек.

Видео Граней.Ру:

Для подачи документов в избирком за регистрацию Навального в каждом из городов должны были выступить не меньше 500 граждан. На всех собраниях было подано большее число голосов.

Фото: Е. Фельдман // “Это Навальный”