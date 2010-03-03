Понедельник, 25 декабря 2017

Статья

Из того, что было

Надо выманить на выборы дочь Анатолия Собчака, заодно сводя счеты и с другим бывшим начальником, либеральным болтуном. Штаб ее пусть возглавит Игорь, к примеру, Малашенко, который великолепно справился с подобной работой в 1996 году. Чубайса не нужно, а вот жена его Авдотья украсит штаб опасной соперницы Путина.

Илья Мильштейн

25.10.2017

Статья

Избирательное негодование

Председательница ЦИК зорко отслеживала успехи главы Мосгоризбиркома. И когда кандидаты обнаружили подвох и скандал громыхнул на всю столицу, она взяла слово и, не забыв похвалить усерднейшего из глав избиркомов, со всей непримиримостью отчитала его за разгильдяйство.

Илья Мильштейн

08.09.2017

Демократия – это процедура, и в России, как многие знают, она соблюдается до мелочей. Мало ли что сказал национальный лидер про легионы Саакашвили, бегающие по площадям. Есть гражданин Навальный, которого президент РФ путает с экс-президентом Грузии, “этот персонаж” не имеет права, если верить Владимиру Путину, Элле Памфиловой и Конституционному суду, избираться и быть избранным, но права попытаться зарегистрироваться на выборах главы государства его никто лишить не смеет. Оттого он практически безнаказанно подает документы на регистрацию, и эти документы, при большом скоплении теле- и фотокамер, у него принимают.

Разумеется, принимают их не для того, чтобы указанного “обормота” и “проходимца”, как охарактеризовал его премьер-министр, зарегистрировать и допустить до выборов. Нет, вероятно, не для того. Но во имя торжества демократии в одной отдельно взятой стране и потому еще, что в законе прописано святое право каждого достигшего определенного возраста россиянина баллотироваться в президенты. Любой, понимаете ли, соотечественник Путина, хоть бы даже и Навальный, может, собрав инициативные группы и подготовив необходимые бумаги, занести их туда, где заседает рабочая группа Центризбиркома.

Более того. Ради такого дела, как регистрация приема документов у кандидата, которого запрещено регистрировать, сотрудники ЦИКа не разойдутся по домам до позднего вечера. Они будут его поджидать, как бы предвкушая тот миг, когда отвергнутый самим Путиным претендент явится к ним, – и дождутся, и проверят правильность заполнения первоначальных бумаг. Проверят и отпустят с богом, признав в нем человека, который волен выдвигаться в президенты, поскольку закон до поры до времени на его стороне.

А дальше станет еще интереснее. Или не станет, если в применении закона не возобладает творческий подход. Однако хочется верить, что Элла Памфилова, бесстрашный руководитель ЦИКа и ее совсем уж отважные кураторы, пожелают сохранить интригу до конца. То есть, углубившись в поданные документы и уяснив точку зрения вышестоящих товарищей, они не откажутся в обозримые сроки регистрировать оппозиционера. Тогда Алексей Навальный и его сторонники начнут собирать по всей России обязательные 300 тысяч подписей – и соберут. И ежели предаться фантазиям совсем уж буйным, то можно предположить, что кандидата допустят до выборов, и он, выйдя во второй тур, одолеет того соперника, который упорно будет путать его с Саакашвили, – и только в этот день выяснится, что победил он нечестно. Ибо закон в лице Владимира Путина, Эллы Памфиловой и почти всех судей Конституционного суда не дозволял ему участие в президентской гонке. Так что придется переигрывать выборы по новой, в рамках борьбы с правовым нигилизмом.

Тем не менее демократия – это процедура, в чем вчера мы убедились в очередной раз. При том что со стороны могло показаться, будто лицезреешь какую-то бредовую пьеску, в которой перепутаны все сюжетные ходы. Тот, кто по Конституции в действительности имеет право избираться, этого права лишен, но почему-то легко сдает документы в ЦИК. Словно у власть имущих проснулась совесть. А те, кто по понятиям, вроде окончательно сложившимся в государстве, должны выставлять цепи Росгвардии, чтобы он со своими соратниками никаких бумаг сдать не смог, трудятся сверхурочно и принимают его как родного. Словно будущего президента, обреченного на победу.

Но это взгляд ошибочный. На деле именно так в России функционирует система, основанная на строжайшем соблюдении демократической процедуры. Система, которая никого, к примеру, не сажает просто так, но всегда после тщательнейшей юридической проверки в тех учреждениях, которые у нас по старинке называются судами. В ходе состязательного процесса, да. И выборы проходят по той же схеме, уже который год подряд, и всякая рокировочка здесь делается по правилам, пусть иногда и оригинальным, и нет такого Саакашвили, чьи документы при встрече с ним не проверили бы компетентные люди. И если ксивы в порядке, то и ладушки, проходите, гражданин. Вон до того столба, а там мы вас снова остановим, проверим, обыщем и больше никуда не пустим.

Так одновременно решается целый ряд важнейших задач. Общество приучается к мысли, что от демократических процедур ему никуда не деться, нечего даже и мечтать. Зарубежные партнеры убеждаются в том, что майдан у нас невозможен, поскольку власть сменяется, не меняясь, в ходе честнейших выборов. Что же касается российского начальства, то оно не отказывает себе в удовольствии поиздеваться над ними над всеми – начиная с общества и кончая чужеземными врагами. Но это законом не возбраняется. Это тоже чисто процедурный момент: глумление над своими и над чужими.

Слышал я, некоторые еще интересуются, надо ли идти на выборы в марте будущего года. Странный вопрос. Уже Путин согласился попытать счастья в четвертый раз. Уже выдвинулся Жириновский. Того гляди Ксения Анатольевна Собчак соберет нужное количество подписей. Уже коммунисты, поражая своей непредсказуемостью, нашли в своих рядах какого-то Незюганова, при этом директора ЗАО “Совхоз имени Ленина”, довольно известного капиталиста. О Сергее Полонском даже и не говорю.

А вчера, примерно в те же часы, что и Полонского, зарегистрировали кандидатом в кандидаты Навального. И если это не демократия, то что тогда называть демократией, и ежели это не выборы, то каким еще словом обозначить событие, назначенное на 18 марта? Подобравшие другое слово могут, конечно, уклониться от исполнения гражданского долга, но миллионы россиян, уверен, гневно это слово отметут и огорчать руководство, презирая его и бойкотируя демократическую процедуру, не станут.