Пятница, 22 декабря 2017

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Фейсбуке и русскоязычный аккаунт в Инстаграме в воскресенье оказались заблокированы. На это первым обратил внимание “Дождь”.

Англоязычная страница Кадырова в Инстаграме по-прежнему открывается, уточняет РБК.

Оба сервиса – Фейсбук и Инстаграм – принадлежат компании Facebook.

Аккаунты Кадырова в Твиттере и Телеграме, так же как и во “Вконтакте”, доступны.

Министр печати Чечни Джамбулат Умаров в комментарии РБК назвал блокировку аккаунтов Кадырова “подлой диверсионной кибератакой”, проведенной “по указке Госдепа США”. “Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов”, – заявил чиновник.

20 декабря Минфин США включил Кадырова в список Магнитского. Ведомство обвинило главу Чечни в причастности ко внесудебным казням, в том числе политическим убийствам, а также пыткам и другим нарушениям прав человека.

После этого Кадыров поместил в Инстаграме и Телеграме видео, в котором заявил: “Бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя. Далее он призвал Соединенные Штаты “не беспокоиться”, пояснив, что “еще не получил приказ ступить на землю США”.