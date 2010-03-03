Пятница, 22 декабря 2017

В Петербурге несколько активистов “Открытой России” вывесили на Большеохтинском мосту баннер с требованием зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщается на ФБ-странице городского отделения движения. Судя по опубликованному фото, акция прошла еще до рассвета.

Координатор петербургского отделения ОР Андрей Пивоваров пояснил РБК, что на недавней всероссийской конференции движение назвало своим главным требованием к мартовским выборам регистрацию всех кандидатов.

Проведение несогласованной акции Пивоваров объяснил постоянными отказами чиновников на подаваемые уведомления. Он выразил надежду, что в дальнейшем к подобным акциям прибегать не придется – “все будет зарегистрировано”.

18 декабря инициативные группы в 20 городах России подали уведомления о регистрации Навального кандидатом в президенты. Сам кандидат заявил, что наличие у него условных судимостей по делу “Кировлеса” и “почтовому делу” не препятствует его выдвижению на выборы. Он указал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права – как активного, так и пассивного – лишь лиц, находящихся в местах лишения свободы, но не граждан, отбывающих условные сроки.

Между тем поздно вечером в пятницу, передавал TJournal, фальшивое ВК-сообщество “Медузы” опубликовало ложную информацию о том, будто Навальный убит. Публикация сразу же была распространена официальными сообществами “Вконтакте”. Вскоре администрация соцсети сообщила, что злоумышленники воспользовались некоей уязвимостью, которая теперь устранена, и что публикации автоматически удалены. В ВК заверили, что ситуация не повторится.