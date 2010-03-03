Пятница, 22 декабря 2017

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Лынник приговорил главаря банды титушек Юрия Крысина к четырем годам условно с двухлетним испытательным сроком за соучастие в совершенном во время Евромайдана убийстве журналиста “Вестей.Ua” Вячеслава Веремия. О решении, вынесенном в пятницу, тогда же сообщили “Українські новини”. Лынник также постановил взыскать с преступника судебные издержки в сумме 12 284 гривен.

44-летний Крысин, возглавлявший охранную фирму в Горловке, Донецкая область, был признан виновным по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Прокурор запрашивал для подсудимого шесть лет реального срока.

Сам титушка признал вину и заявил о раскаянии. Это, так же как и наличие двух малолетних детей, Лынник объявил смягчающим обстоятельством.

При этом, отмечают коллеги погибшего Веремия, в приговоре утверждается, будто Крысин не имеет судимостей. В действительности же у титушки есть непогашенная судимость по делу о незаконном хранении боеприпасов. Погашена у него лишь предыдущая судимость, полученная в 2010 году за непредумышленное убийство.

До приговора Крысин находился на свободе. Как передавала на своей ФБ-странице журналистка Ирина Ромалийская, на последнее заседание процесса подсудимый явился без вещей. “Уверен, что его отпустят, видимо”, – отмечала журналистка еще до завершения слушаний.

Публика встретила приговор криками “Позор!”. Крысин сразу после оглашения уехал из суда, отказавшись от комментариев прессе.

В прокуратуре утверждали, что у титушки есть высокопоставленные покровители. Адвокатом Крысина был бывший следователь по его же делу.

Обжаловать приговор намерены как адвокат семьи Веремия, так и прокуратура. “Будем подавать апелляцию и настаивать на наказании в виде лишения свободы хотя бы два – четыре года”, – заметила адвокат Виктория Дейнека. В Генпрокуратуре, передает УНИАН, намерены, как и ранее, добиваться для Крысина шести лет колонии.

Национальный союз журналистов Украины, сообщил на своей ФБ-странице председатель организации Сергей Томиленко, потребовал от президента страны Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова дать политическую и правовую оценку вынесенному приговору.

Веремий был смертельно ранен в ночь на 19 февраля 2014 года и несколько часов спустя умер в больнице. Журналист возвращался на такси из редакции домой. Увидев на углу Большой Житомирской и Владимирской улиц в центре Киева толпу вооруженных титушек, он начал их фотографировать. Заметив это, титушки жестоко избили Веремия. Затем Джалал Алиев, земляк Крысина из его банды, выстрелил в журналиста. После этого преступники, в том числе Крысин, еще некоторое время избивали Веремия битами. Милиция, присутствовавшая нападении, не вмешивалась.

Алиев до сих пор не разыскан. Крысин был отправлен в СИЗО еще в 2014 году, однако позже его перевели под домашний арест. Первоначально титушке объявили о подозрении в убийстве; позже дело переквалифицировали на статью о хулиганстве.

Суд над бандитом продолжался больше трех лет – с осени 2014-го. На предварительных слушаниях Лынник отменил домашний арест обвиняемого, освободив его под личное обязательство.

Разбирательство проходило в закрытом режиме. На этом настоял прокурор, сославшись на то, что в ходе заседаний будто бы может быть оглашена информация, которая не должна попасть в общий доступ.