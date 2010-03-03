Пятница, 22 декабря 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России вернуть своих офицеров в Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон в Донбассе и Приазовье. Совместное заявление двух лидеров опубликовано на сайте германского правительства.

Как отмечается в документе, СЦКК “играет очень важную роль в поддержке наблюдателей (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ и соглашений о прекращении огня”.

Ранее Deutsche Welle передавала со ссылкой на пресс-секретаря ведомства федерального канцлера Штеффена Зайберта, что в четверг Меркель обсудила вопрос возвращения России в СЦКК с Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора, рассказал Зайберт, собеседники согласились, что Берлин и Москва должны приложить усилия к созданию условий, которые бы позволили России возобновить работу в этой структуре.

В свою очередь, в Кремле заявили о решении собеседников направить своих помощников для дополнительной проработки таких условий.

Штаб СЦКК действует в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области на территории, подконтрольной законных украинским властям. Структура была сформирована в сентябре 2014 года для контроля реализации минских договоренностей. Ее основные задачи – следить за выполнением требования о полном прекращении огня и отвода орудий калибром 100 миллиметров и более от линии соприкосновения, а также мониторинг буферной зоны.

19 декабря российские офицеры покинули Соледар. О выходе России из СЦКК Москва объявила несколькими днями ранее. В обоснование такой меры российский МИД сослался на ряд претензий Москвы к Киеву. В частности, утверждалось, что “украинская сторона сознательно создавала для входящих в его (СЦКК. – Ред.) состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей”. Кроме того, недовольство Москвы вызвал вводимый с 1 января 2018 года новый порядок пребывания россиян на Украине, предполагающий, что граждане России “должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям”.

В Киеве решение России расценили как “очередную провокацию, существенно подрывающую минские договоренности, и стремление снять с себя как со стороны конфликта какую бы то ни было ответственность за последствия вооруженной агрессии” против Украины. Действия Москвы, указал украинский МИД, имеют своей задачей вынудить Украину и другие страны, вовлеченные в урегулирование конфликта, к прямому диалогу с боевиками ДНР и ЛНР.

Своим решением, также отмечалось в заявлении ведомства, Россия серьезно увеличивает риски для наблюдателей СММ ОБСЕ, “в том числе с целью навязать Украине и ее международным партнерам неприемлемый вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе”.