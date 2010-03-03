Суббота, 23 декабря 2017

Бывшего премьер-министра Украины, лидера Народного фронта Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле по прилете в аэропорт Женевы в связи с запросом России о розыске по делу УНА-УНСО. Об этом в субботу вечером сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Через 10 минут, выяснив ситуацию, Яценюка, который прибыл в Швейцарию с младшей дочерью, отпустили. При этом, однако, его предупредили, что при вылете из страны процедура может повториться.

Между тем украинское бюро Интерпола со ссылкой на штаб-квартиру организации в Лионе заявило, что Яценюк не задерживался, а лишь проходил стандартную проверку в рамках паспортного контроля. Последний запрос России о розыске бывшего премьера, заверили полицейские, был уже вскоре после подачи отклонен как необоснованный.

Сам Яценюк на своей ФБ-странице и в твиттере ситуацию не комментировал.

О том, что Яценюк является фигурантом дела УНА-УНСО, в сентябре 2015 года сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. На тот момент политик был действующим премьером Украины.

По словам Бастрыкина, Яценюк в 1994-1995 годах воевал против российской армии в Чечне как член “карательного” отряда “Арго”, сформированного в составе боевого крыла УНА-УНСО, а затем – “карательного” отряда “Викинг”, которым командовал покойный Александр Музычко (Сашко Билый).

Яценюк, заявлял Бастрыкин, принимал участие минимум в двух боях: на грозненской площади Минутка 31 декабря 1994 года и у 9-й горбольницы Грозного в феврале 1995-го. Кроме того, утверждал председатель следственного ведомства, 7 января 1995 года будущий политик участвовал в пытках и расстрелах пленных российских военных в Октябрьском районе чеченской столицы.

Однако уже в начале 1995-го, Яценюк, по словам Бастрыкина, “в составе группы журналистов через Грузию вернулся на Украину”. В последующем, добавил глава СКР, будущего премьера неоднократно видели “на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве”.

Бастрыкин также заявил, будто “Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева “Честь нации” за уничтожение российских военнослужащих”.

Между тем известно, что в действительности будущий политик в 1994-1995 годах учился на юрфаке Черновицкого университета.

27 марта 2017 года Ессентукский горсуд Ставрополья заочно арестовал Яценюка. Как выяснилось, политику вменены часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде), а также пункты “в”, “з”, “н” статьи 102 (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и часть 2 статьи 15 – пункты “в”, “з”, “н” статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление). Точно по таким же обвинениям в 2016 году был осужден киевский преподаватель истории Станислав Клых.

Еще 21 февраля Россия в первый раз объявила Яценюка в международный розыск. 29 апреля стало известно, что этот запрос Интерпол отклонил.

В сентябре выяснилось, что СКР заявляет, будто Яценюк воевал не только в Чечне, но и в Приднестровье. Было опубликовано исследование, которое провел 3 октября 2015 года сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД по Кабардино-Балкарии А. Ханкулов. В этой экспертизе фотографии украинского политика сравниваются со сделанным в Приднестровье фото боевика УНА-УНСО в очках и делается вывод, что на снимках изображено одно и то же лицо. При этом молодой человек на снимке из Приднестровья значительно ниже Яценюка.

Участие в войне в Приднестровье, как можно заключить из этой бумаги, Яценюку по делу не вменяется. Вероятно, экспертизу провели, чтобы доказать причастность политика к УНА-УНСО: о его членстве в этой партии никогда не сообщалось.

Из материалов дела также следует, что показания об участии лидера Народного фронта в первой чеченской войне дали Клых, рецидивист Александр Малофеев, а также некто В. Петров. Лидер УНА-УНСО Николай Карпюк в этом списке не упоминается.

Между тем уже через несколько часов после публикации материалов выяснилось, что на фото из Приднестровья изображен киевский публицист Николай Артеменко, который в прошлом действительно был боевиком УНА-УНСО. Сам Артеменко это подтвердил, уточнил также, где и когда именно сделан снимок.