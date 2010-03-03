Четверг, 21 декабря 2017

Но то, что у России особый путь, то, что мы не Запад, не Европа, не Китай.. это для меня сто процентов так… Мы являемся наследием империи Чингисхана, Аттилы – как угодно. Мы всегда противостояли Западу и всегда противостояли Китаю… Я-то к Дзержинскому очень хорошо отношусь… Русская революция, Оля, – это лучшее, что было в русской истории, а может быть, даже в мировой. Поэтому я хорошо отношусь к большевистской партии, ко всем их союзникам в лице анархистов и левых эсеров и к ЧК, потому что я считаю, что ЧК был карающий меч революции… впервые он (директор ФСБ Александр Бортников. – Ред.) назвал число жертв политических репрессий: 640 тысяч расстрелянных с 21-го по 53-й год. Внимание! Не миллионы – 640 тысяч расстрелянных и 4 миллиона 400 тысяч осужденных по антисоветским статьям, из которых сколько-то было направлено на поселение. Но расстрелянных с 21-го по 53-й год – 640 тысяч.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

Дракон. Я уничтожил: восемьсот девять рыцарей, девятьсот пять людей неизвестного звания, одного пьяного старика, двух сумасшедших, двух женщин – мать и тетку девушек, избранных мной, – и одного мальчика двенадцати лет – брата такой же девушки. Кроме того, мною было уничтожено шесть армий и пять мятежных толп… Вы знаете, в какой день я появился на свет? В день страшной битвы. В тот день сам Аттила потерпел поражение – вам понятно, сколько воинов надо было уложить для этого? Земля пропиталась кровью. Листья на деревьях к полуночи стали коричневыми. К рассвету огромные черные грибы – они называются гробовики – выросли под деревьями. А вслед за ними из-под земли выполз я. Я – сын войны. Война – это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах – это холодная кровь. В бою я холоден, спокоен и точен… Вы против меня – следовательно, вы против войны? Вы чужой здесь, а мы издревле научились понимать друг друга.

Евгений Шварц. “Дракон”