Четверг, 21 декабря 2017

Российские власти отказались признать нарушением избиение полицейскими активиста “Солидарности” Дмитрия Монахова на митинге в поддержку Алексея Навального в 2013 году в Москве. Об этом говорится в ответе российского Минюста на вопросы Европейского суда по правам человека по жалобе активиста, сообщает “Коммерсант”.

В документе, подписанном замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, говорится, что “примененная сила была сообразна сопротивлению и была необходимой, поскольку она не превышала вреда, который мог бы быть причинен заявителем самому себе или окружающим, если бы он не был остановлен”.

Монахов обратился в ЕСПЧ в прошлом году. В жалобе говорится о нарушении сразу четырех статей Европейской Конвенции: 3 (запрет пыток), 4 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений).

По словам адвоката Монахова Ильнура Шарапова, в возражениях на ответ Минюста он указал, что к активисту применили силу незаконно, поскольку оснований для его задержания не было. Это признали сами полицейские, отпустив Монахова без административного протокола, добавил юрист. Также, утверждает Шарапов, в автозаке, где били Монахова, велась видеосъемка, однако на моменте начала избиения запись прерывается.

Активист был избит на народном сходе в день приговора Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу Кировлеса 18 июля 2013 года. Монахов был задержан на этой акции. При задержании с него сорвали рюкзак, где находились его внутренний и заграничный паспорта, кошелек с деньгами и ноутбук. После водворения в автозак омоновцы и полицейские из оперполка ГУВД Москвы начали избивать активиста руками и резиновой дубинкой. Также его душили дубинкой, хватали за волосы и гениталии. Избиение зафиксировали фотокорреспонденты Reuters и ИТАР-ТАСС, а одна из задержанных сняла на мобильник номерные жетоны избивавших активиста силовиков.

После избиения Монахова вместе с другими задержанными пересадили в другой автозак. Вскоре всех отпустили без доставления в отдел полиции.

Активист обратился за медицинской помощью и был госпитализирован с сотрясением мозга. Из больницы он подал через Шарапова заявление в СКР. Монахов потребовал возбудить против полицейских уголовное дело по фактам незаконного задержания и превышения должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Однако следственное ведомство не стало открывать дело против силовиков.