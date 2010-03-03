Четверг, 21 декабря 2017

В московском районе Лианозово в четверг задержали четверых приезжих их Средней Азии, якобы входивших в “спящую ячейку” “Исламского государства”. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Операцию проводили сотрудники МВД совместно с оперативниками ФСБ. Как утверждается, у задержанных изъяли восемь мобильных телефонов, предметы, “конструктивно похожие на самодельные взрывные устройства”, а также некую “литературу экстремистской направленности”.

Имена задержанных не называются.

По версии силовиков, мигранты входили в “спящую ячейку” ИГ – “резерв, который в любой момент может реализовать задания своих кураторов по определенному сигналу”. По сведениям РБК, силовики провели нынешние задержания после того, как изучили данные с электронных устройств ранее задержанных уроженцев Средней Азии и выяснили, что связь между ячейками ИГ якобы поддерживалась “посредством одного из популярных мессенджеров”.

12 октября ФСБ отчиталась о задержании в Москве троих выходцев из Средней Азии, которые якобы были членами “глубоко законспирированной” группы “Исламского государства” и готовились провести теракты, в том числе с участием смертников, в новогодние праздники и во время президентских выборов.

Иностранцев отправили в СИЗО. Им вменили статьи 205.1 (содействие терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем) и 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в деятельности таковой).