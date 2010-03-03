Пятница, 22 декабря 2017

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал “клеветой” публикацию Фонда борьбы с коррупцией о том, что чиновник купил своей бывшей жене Екатерине Солоницкой квартиру за 1,77 миллиона евро. “Утверждается, что я покупал квартиру в Париже. Это не соответствует действительности, это клевета”, – цитирует “Медуза” Пескова.

Накануне на YouTube-канале главы ФБК Алексея Навального вышел видеоролик “Как пресс-секретарь Путина квартиру в Париже купил”, в котором оппозиционер рассказывает, что Солоницкая вместе с дочерью Пескова Елизаветой в сентябре 2016 года купили квартиру на проспекте Виктора Гюго в престижном 16-м округе Парижа.

По данным французских кадастровых палат, собственник квартиры площадью 180 квадратных метров – французское юрлицо SIRIUS, на три четверти принадлежащее Екатерине Солоцинской и еще на четверть Елизавете Песковой.

1,3 миллиона евро из общей стоимости квартиры были выплачены за нее сразу, а оставшиеся 470 тысяч евро взяты в ипотеку. Кредит предоставило французское отделение банка ВТБ по ставке 2,7 процента годовых.

Из договора на квартиру следует, что покупку бывшая семья Пескова осуществляла на собственные деньги, однако согласно задекларированным доходам, у нее таких средств нет. ФБК делает вывод, что деньги на парижскую недвижимость были получены коррупционным путем.

Это не первое расследование ФБК в отношении пресс-секретаря президента. 2 августа 2015 года Навальный заподозрил Пескова в “незаконном обогащении”. В своем блоге основатель ФБК сообщил, что на свадебных фотографиях на руке у Пескова видны часы Richard Mille RM 52-01. Навальный привел переписку с продавцом часов, из которой следовало, что данная серия выпущена ограниченным тиражом в 30 штук и стоимость каждого экземпляра составляет 620 тысяч долларов.

Песков заявил, что часы ему подарила супруга, фигуристка Татьяна Навка. “Действительно, часы очень дорогие. Но стоят они существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи”, – объяснил пресс-секретарь президента.

17 августа 2015 года Навальный опубликовал в своем блоге сообщение о том, что Песков проводит медовый месяц с Навкой, небольшим кругом друзей и детьми на арендованной яхте Maltese Falcon у берегов Сардинии. По данным ФБК, аренда яхты Maltese Falcon стоит 385 тысяч евро или 26 миллионов рублей в неделю. “И эта стоимость не включает расходы на еду и развлечения. Дмитрию Пескову нужно выложить полностью свою зарплату за три года, чтобы позволить провести на этой яхте всего семь дней, – писал Навальный. – В связи с полученной информацией Фонд борьбы с коррупцией Фонд борьбы с коррупции требует от госслужащего Пескова объяснений о том, кто оплатил аренду яхты или – если он оплатил ее сам – откуда источники таких доходов”.

Спустя неделю Навальный обвинил Пескова в получении взятки от владельца группы компаний “Сумма” Зии Магомедова. В своем блоге Навальный опубликовал результаты расследования, согласно которым Магомедов оплатил отдых Пескова на яхте Maltese Falcon.

В сентябре 2015 года ФБК сообщил, что в начале года Навка приобрела в Подмосковье дом стоимостью 7 миллионов долларов. Навальной направил в Следственный комитет и ФСБ обращения с просьбой проверить Пескова на предмет “коррупции и соответствия расходов официальным доходам”.