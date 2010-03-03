Четверг, 21 декабря 2017

Великобритания готова “перевернуть страницу” в теме о вмешательстве России в избирательные кампании стран Запада, после того как такое вмешательство “останется в прошлом”. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает Интерфакс.

“Я думаю, это очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы”, – сказал Джонсон, обращаясь к Лаврову. При этом британский министр отметил, что вмешательство оказалось безуспешным.

“К сожалению, было очень много свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Дании, Франции, Соединенных Штатах Америки, – сказал Джонсон. – Однако, как я говорил, нет никаких доказательств успешного российского вмешательства в Великобритании”.

В свою очередь Лавров сказал, что Запад “придумал” тему российского вмешательства и находится у нее в плену.

Джонсон также заявил о неизменности позиции его страны о действиях России в отношении Украины. “Политика правительства неизменна. Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины. С сожалением смотрим на это, – сказал Джонсон. – Мы надеемся, что может быть найдено решение этой проблемы”.

При этом британский министр подчеркнул, что отношения России и Запада должны развиваться. “Мой визит призван показать, что нельзя просто сидеть на обочине и жаловаться друг на друга. Нужно искать и находить сферы, в которых можно усилить сотрудничество”, – сказал Джонсон.

После переговоров Джонсон возложил цветы на месте гибели политика Бориса Немцова. “Посетил Большой Москворецкий мост, что возложить цветы на месте убийства российского оппозиционного лидера Бориса Немцова. Правосудие должно свершиться”, – написал министр в Твиттере.

Визит Джонсона – это первый за пять лет официальный визит главы британского МИД в Россию. Изначально он был запланирован еще на 2016 год, но два раза отменялся в последний момент из-за несогласия властей с действиями России.

Накануне визита Джонсон заявил, что диалог Москвы и Лондона чрезвычайно важен для решения самых острых проблем, с которым сегодня сталкивается мир. “Для международной безопасности крайне необходимо, чтобы мы говорили друг с другом, потому что последствия непонимания или недопонимания серьезны. Мой визит в Россию проходит в переломный момент, когда нам нужно работать вместе над разрешением наиболее актуальных мировых проблем”, – отметил министр. Такими проблемами он назвал сохранение сделки по ядерной программе Ирана, которую президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть, и угрозу со стороны КНДР.

“Наши отношения с Россией не могут развиваться как ни в чем не бывало, пока Россия продолжает совершать попытки дестабилизации европейских государств, включая Украину, – подчеркнул при этом Джонсон. – Кремль напрямую противопоставил Россию Западу, но так быть не должно”.