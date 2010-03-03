Четверг, 21 декабря 2017

Судья Суземского райсуда Брянской области Наталья Шпырко передала дело политзека Дениса Бахолдина в Нагатинский райсуд Москвы. Об этом из зала суда сообщает корреспондент “Граней”.

Бахолдина обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца “Правого сектора”. Судья сочла, что дело должно рассматриваться судом по месту жительства или пребывания обвиняемого, так как преступление совершено за пределами России.

Во время заседания Бахолдин судью игнорировал и не стал отвечать даже на установочные вопросы. Интересы политзека в суде представляет Светлана Сидоркина.

7 ноября следователь управления СКР по Брянской области Александр Шпаков подписал постановление о привлечении Бахолдина в качестве обвиняемого по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от двух до шести лет колонии. В документе утверждается, что Бахолдин с 4 по 12 июля 2015 года воевал в зоне АТО в составе 5-го отдельного батальона добровольческого корпуса “Правого сектора”.

Видеорепортаж “Граней”:

Между тем в пятницу в Киеве возле здания российского посольства прошла акция в поддержку Бахолдина, сообщает Ирина Белачеу. Ее участники держали плакаты “Свободу Денису Бахолдину”, “На России нет правосудия”, “Поехал в Россию – попал в тюрьму”, “Захисникам України – волю, окупантам – смерть”.

Москвич Бахолдин, участник ряда акций протеста, в конце 2014 года эмигрировал на Украину. В начале марта 2017-го он прибыл в Россию, чтобы навестить родителей, и был задержан пограничниками за пребывание в приграничной зоне без соответствующего пропуска. После задержания Бахолдина на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признаться в том, что он состоит в “Правом секторе”. Затем его в наручниках повезли в отдел СКР, обмотав голову зимней курткой. По дороге задержанный потерял сознание и чуть не задохнулся.

В СМИ информация об аресте Бахолдина появилась лишь 19 июня. Делом занимались следователи СКР Шпаков и Сергей Гуторов. Никаких показаний арестованный не давал и никаких документов не подписывал.

Согласно фабуле дела, политзек 23 октября 2014 года уехал на Украину через Белоруссию “с целью вступления в организацию, занимающуюся борьбой с проссийскими сторонниками на территории Украины”, а затем между этой датой и 26 апреля 2015 года подал заявление о вступлении в “Правый сектор”, “осознавая, что в основу идеологии националистической праворадикальной организации “Правый сектор” заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия”, а “одной из заявленных целей “Правого сектора” является осуществление вооруженного противодействия “российской агрессии в Крыму”.

Известно, что в числе доказательств по делу фигурируют материалы с USB-накопителя (флешки), изъятой у Бахолдина. В августе на слушаниях о продлении политзеку ареста следователь Гуторов заявлял , что среди этих материалов – фотографии Бахолдина на фоне украинского флага с оружием, а также некое “руководство по действию в полевых условиях снайпера”.

Летом Бахолдин отказался проходить амбулаторную психэкспертизу по делу, и 17 августа его направили на стационарное обследование в московский Центр им. Сербского. Там администрация, после того как Бахолдин отказался отвечать на вопросы психиатров о своем деле, спровоцировала его конфликт с другими заключенными. Тогда политзек объявил сухую голодовку и “режим молчания”. После пяти дней протеста активиста досрочно вернули в столичный СИЗО-2 “Бутырка”, а оттуда перевезли обратно в Брянск.

8 ноября стало известно о завершении предварительного следствия по делу Бахолдина. В связи с этим после утверждения заключения политзека перевели в СИЗО города Новозыбкова.