Четверг, 21 декабря 2017

Как рассказали источники… в ходе реализации проекта строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна. Проект разрабатывал петербургский “Ленпромтранспроект” по заказу ФГУП “Крымская железная дорога”, которая подчинялась напрямую региону, но… документ оказался “подготовлен некачественно”. В результате Росжелдор обратился к генподрядчику “Стройгазмонтажу” с предложением провести корректировку. Максимальная стоимость работ, позволяющих решить эту проблему, достигает 2,9 млрд руб., реальная сумма и источники финансирования “будут известны позже”.

“Коммерсант”

- А где же Посольский тракт? – спрашивали немцы ямщиков.

- А вот он самый, – указывали на круглое пространство ямщики.

- А сего незаметно! – восклицали немцы, вглядываясь в грунт.

- Так трахт одно направление, а трамбовки тут быть не должно! Он до самой Казани такой – все едино! – поясняли, поелику возможно, ямщики иноземцам.

- Ах, это знаменито! – смеялись немцы.

- А то как же! – всерьез подтверждали ямщики. – Оно так видней и просторней! Степь в глаза – веселья слеза!

- Весьма примечательно! – дивились немцы.

- А то как же! – поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.

Aндрей Платонов. “Епифанские шлюзы”