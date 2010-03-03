Четверг, 21 декабря 2017

Ленинградский областной суд оставил в силе признание Библии в переводе свидетелей Иеговы “экстремистским материалом”. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

На слушании присутствовало около 30 человек, включая представителей посольств Великобритании, Нидерландов, Швейцарии и США.

Основанием судебного стала экспертиза издания “Священное Писание. Перевод Нового мира”. На вопрос, почему ПНМ нельзя считать Библией, один из назначенных судом экспертов сказала, что на издании нет пометки “по благословлению патриарха” и что книга не совпадает текстуально с синодальным переводом. Эксперты также отмечали, что текст ПНМ не соответствует некоторым догматам церкви.

Защиты указала в суде на явные признаки предвзятости и некомпетентности экспертов. Однако суд отклонил ходатайство о проведении независимой экспертизы и оставил в силе решение суда первой инстанции.

“На сегодняшний день наши братья исчерпали все возможности для защиты в рамках российской правовой системы, поэтому дело будет передано в Европейский суд по правам человека”, – говорится в сообщении свидетелей Иеговы..

17 августа Выборгский городской суд удовлетворил иски Ленинград-Финляндского транспортного прокурора о признании экстремистскими изданий “Священное Писание. Перевод Нового мира”, а также брошюр “Библия и ее главная тема”, “Наука вместо Библии?” и “Как улучшить здоровье. 5 простых правил”.

16 июля 2015 года стало известно, что 2016 экземпляров ПНМ задержаны таможней при попытке ввести их в Россию из Финляндии. 3 экземпляра издания были изъяты для проверки на экстремизм. В феврале 2016 года иск о запрете изъятой литературы был подан в суд. 15 марта на первом заседании судья согласился привлечь общину иеговистов в качестве заинтересованной стороны. В апреле 2016 года суд в Выборге назначил религиоведческую экспертизу издания по иску прокуратуры.

Между тем осенью 2015 года по инициативе Владимира Путина в закон о противодействии экстремизму была внесена поправка, запрещающая поиск экстремизма в канонах христианства, ислама, иудаизма и буддизма. Новая норма гласила: Она гласит: “Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами”.

23 марта деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена в качестве обеспечительной меры до рассмотрения иска Минюста о запрете религиозной организации. 20 апреля судья ВС Юрий Иваненко удовлетворил иск ведомства. В решении, указывалось, что в части прекращения деятельности Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению, то есть вступает в силу до рассмотрения апелляции.

17 августа коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной, Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании экстремистской организацией и его запрете. Оно вступило в силу в полном объеме. В тот же день Минюст внес Управленческий центр и 395 его местных общин в реестр экстремистских организаций.