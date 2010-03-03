Четверг, 21 декабря 2017

Депутаты Красносельского района Москвы настаивают на проведении “Дня свободных выборов” в формате муниципального праздника. Об этом заявил глава округа Илья Яшин.

“Друзья, не ведитесь на вбросы и разводки по поводу переноса Дня свободных выборов. Мы не ведем переговоров с мэрией и ни о чем ее не просим. Есть решение совета депутатов: праздник состоится 24 декабря на Лермонтовской площади в 15:00. Это решение законно и мы его не отменяли”, – написал Яшин.

В пятницу “Ведомости сообщили, что депутаты Красносельского района, в том числе Яшин, направили письмо председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову и мэру столицы Сергею Собянину с предложением перенести праздник “День свободных выборов” на проспект Сахарова.

“Венедиктов в своем ответе депутатам написал, что столкнулся с “прямым обманом” со стороны Яшина, поэтому у него нет доверия к высказанному предложению. Он посоветовал обратиться в правительство Москвы: “Мой ресурс в отношении компромиссных предложений был, к сожалению, исчерпан бесчестным поведением вашего председателя заявкой на митинг 24 декабря на проспекте Сахарова”. Ранее Венедиктов говорил, что именно он как член Общественной палаты Москвы предложил альтернативную площадку, проспект Сахарова, для мероприятия 24 декабря, поскольку противостояние между советом депутатов и правительством Москвы никак не разрешалось”, – сообщило издание.

“Для понимания: в моей позиции нет ничего нового. Я еще во вторник на Общественной палате говорил, что мы готовы рассмотреть перенос праздника на проспект Сахарова. Но принципиальное условие: это по-прежнему должен быть праздник муниципалитета, а не согласованный мэрией митинг, – прокомментировал Яшин статью в “Ведомостях”.‬ – Венедиктов прислал депутатам письмо с требованием отменить праздник в обмен на митинг на Сахарова. Мы ответили: нет, отменять ничего не будем, но по-прежнему готовы рассмотреть площадку на Сахарова для проведения там нашего праздника”.

Накануне стало известно, что штаб политика Дмитрия Гудкова обзванивает депутатов Красносельского района с просьбами отозвать свою подпись в поддержку проведения праздника. “Гудков мне вчера сказал, что у него “больше нет праздничного настроения” и 24 декабря он не придет. Но то, что начнет отговаривать от участия мундепов, я не ожидал, конечно. Такими обзвонами можно разве что Собянина порадовать”, – написал Яшин.

28 ноября Совет депутатов муниципального округа Красносельский утвердил проведение “Дня свободных выборов” на Лермонтовской площади 24 декабря. Согласно закону “О местном самоуправлении в городе Москве”, устройство местных праздников относится к вопросам местного значения муниципального округа.

13 декабря заместитель префекта Центрального административного округа столицы Сергей Травкин отправил Яшину письмо, в котором говорилось, что из-за несоблюденных сроков подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов “проведение мероприятия не согласовано”. Чиновник сослался на распоряжение мэра, хотя праздничные мероприятия, которые проводят органы местного самоуправления в Москве, не регулируются городскими властями и не требуют их согласования. В тот же день глава департамента общественной безопасности Москвы Владимир Черников назвал “День свободных выборов” незаконным и “определенного рода провокацией”.

На другой день Мещанская межрайонная прокуратура отправила главе Красносельского совета депутатов уведомление о недопустимости проведения “фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника”.

Во вторник Гудков подал заявку на проведение пятитысячного митинга в защиту избирательных прав граждан на проспекте Академика Сахарова 24 декабря. Уже через несколько часов в мэрии согласовали мероприятие.

По словам Яшина, в Общественной палате Москвы ему от имени мэрии предложили отменить решение совета депутатов о проведении “Дня свободных выборов” и присоединиться к митингу на проспекте Сахарова. “Моя позиция: решение нашего совета депутатов о проведении праздника правомочно, – написал Яшин. – Отказ от него фактически будет означать добровольный отказ нами от своих полномочий в пользу мэрии – это неприемлемо”. При этом политик отметил, что если мэрия предложит “перенести праздник на более удобную площадку на проспекте Сахарова”, совет депутатов рассмотрит этот вариант.

“Что касается заявки Гудкова на митинг, то я не считаю его провокатором, конечно, и верю в искреннее желание помочь в разрешении конфликта. Но с моей точки зрения, чиновники пытаются его использовать против нас в своих политических целях. Поэтому я прошу Диму отозвать заявку”, – отметил Яшин. В тот же день Гудков решил отозвать свою заявку.”Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. Я хотел сделать большой общегородской митинг, понимая что в этой ситуации у нас есть возможность додавить мэрию. Потому что когда мэрия чувствует силу, она всегда идет на уступки, – сказал Гудков в вечернем эфире “Дождя”. – Я не понимаю, почему он (Яшин. – Ред.) отказывается от этой возможности”.

В среду Мосгорсуд запретил проведение муниципального праздника “День свободных выборов” в Лермонтовском сквере 24 декабря. “Понятно, что за этим судебным решением торчат уши мэрии, – отметил Яшин. – Считаю это решение политически мотивированным и незаконным. Власть по привычке использует суд, когда заканчивают аргументы, уловки и хитрости, а также когда в адрес оппонентов не работают угрозы и психологическое давление. Мы это решение не признаем и завтра же обжалуем. Праздник не отменяем и продолжаем подготовку. Как глава муниципального округа приложу все усилия, чтобы доказать законность нашей позиции”.