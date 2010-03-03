Пятница, 22 декабря 2017

В Москве возле храма Христа Спасителя в Москве установят памятники всем патриархам Московским и всея Руси, в том числе нынешнему предстоятелю РПЦ Кириллу. Об этом сообщают “Известия”.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил изданию, что 25 ноября уже были установлены три памятника из 16 – первому патриарху Московскому Иову, Гермогену и Тихону. По словам протоиерея, проект реализуется по благословению патриарха Кирилла.

“Патриархи – это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх – это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека”, – отметил Калинин.

6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятников. В нем сказано, что все затраты на себя возьмет ОАО “Московский комбинат строительных материалов”. В документе указано, что МКСМ также благоустроит прилегающую территорию. объем финансирования составит 50 миллионов рублей. После установки памятников их содержание обеспечит префектура Центрального городского округа.

“Проект по сооружению галереи памятников одобрила комиссия при МГД по монументальному искусству. Со стороны Москомархитектуры тоже не было никаких замечаний”, – рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Бронзовые фигуры высотой около 2 м стоят на постаментах, на которых расположены доски с текстом житий патриархов. Автор памятников – скульптор Салават Щербаков. По его словам, модели всех оставшихся 13 памятников уже изготовлены в глине. Но как будет выглядеть монумент патриарху Кириллу, скульптор пока держит в секрете. “Мы понимаем масштаб и серьезность работы. Консультируемся с церковными историками о деталях жизни патриархов. У каждого из них своя эпоха и историческая роль. Они не могут выглядеть, как братья-близнецы”, – сказал Щербаков.

Щербаков – автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. В январе 2016 года Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест – консультативный орган ЮНЕСКО – не рекомендовал российским властям ставить памятник на этом месте. Отмечалось, что это “может иметь негативные последствия” для Кремля как объекта Всемирного наследия.

Однако 4 ноября 2016 года памятник на Боровицкой площади был открыт в присутствии Владимира Путина и патриарха Кирилла. 19 ноября того же года министр культуры Владимир Мединский заявил, что ЮНЕСКО приняла отчеты по установке монумента и “они их полностью удовлетворили”.