Четверг, 21 декабря 2017

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах еще 11 российских спортсменов, сообщает пресс-служба МОК. Решение было принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Все результаты, которые дисквалифицированные спортсмены показали на Олимпиаде-2014 в Сочи, аннулированы. Саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову МОК лишил серебряных медалей. Демченко стал обладателем серебра Сочи-2014 в индивидуальных соревнованиях, а также в эстафете. В составе эстафетной команды выступала и Иванова.

Также под дисквалификацию попали не занявшие призовых мест в Сочи конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессменртный и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

В результате работы комиссии Освальда МОК аннулировал результаты ряда российских спортсменов, показанные в Сочи. С учетом сегодняшнего решения, Россия лишилась четырех золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали и опустилась с первого на шестое место в общекомандном зачете. В запасе у сборной пока остаются восемь золотых медалей (по этому показателю Россия занимает сейчас третье место), три серебряных, девять бронзовых. Перед Россией в зачете – Норвегия, Канада, США, Нидерланды, Германия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не может “украсть” победу российских спортсменов в Сочи. “Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более, такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу, – сказал Песков. – Главное, дальше предстоит весьма настойчиво, энергично предпринимать меры, все возможные меры, предусмотренные законом для защиты наших законных и законных интересов наших спортсменов”.