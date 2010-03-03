Пятница, 22 декабря 2017

В городе Красный Сулин Ростовской области неизвестный несколько раз выстрелил из травматического пистолета в журналиста “Кавказского узла” Вячеслава Прудникова. Как сообщает издание, покушение было совершено в четверг. Прудников прооперирован и находится в местной больнице.

В момент нападения Прудников был на городском кладбище по работе, не связанной с журналистикой. “Я достал фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков. Внезапно подъехала серая иномарка. Из нее выскочил молодой человек, требуя сообщить, что я делаю. Возник конфликт, мужчина пытался меня ударить, а затем выхватил пистолет. Со словами “ты достал уже писать про власть” он начал стрелять. Я закрыл лицо рукой, пуля попала в локоть. Затем я попытался убежать, вторая пуля попала мне под ребро”, – рассказал журналист. По словам Прудникова, он пытался бежать, а нападавший продолжил стрелять ему в спину. “Я выскочил на дорогу и остановил проезжавшую мимо машину, попросил отвезти меня в больницу. Стрелявший в меня мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Меня же привезли в больницу”, – добавил журналист.

Прудников подал заявление о нападении в полицию. Он связывает случившееся со своей работой в “Кавказском узле”.

В январе в Ростове-на-Дону был избит журналист “Кавказского узла” Владислав Рязанцев. Дело о нападении на Рязанцева слушается в суде, в избиении журналиста обвиняют четверых местных жителей, которые, по версии следствия, состояли в праворадикальном движении Misanthropic Division. Эмигрировавший на Украину русский нацист Роман Железнов (Зухель) заявлял, что правые устроили избиение Рязанцева из-за его “активной публичной деятельности, по мнению русских национал-социалистов являющейся вредоносной”.