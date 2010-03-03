Четверг, 21 декабря 2017

США ввели санкции против десятерых российских “воров в законе”. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В санкционный список включены Захарий Калашов (Шакро Молодой), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Владимир Тюрин (Тюрик), Василий Христофоров (Воскрес), Владислав Леонтьев (Владик Белый), Гафур Рахимов, Лаша Шушанашвили (Лаша Толстый) и Камчибек Колбаев (Камчи Бишкекский). Также под санкции попали спа-отель “Весна” и организация “Новый век”.

Как отмечается в сообщении, все упомянутые люди и юридические лица участвовали в транснациональных преступных организациях.

“Воры в законе” появились в сталинских лагерях. Они проходят обряд “коронации” после демонстрации “идеальной” криминальной биографии и приносят присягу, в которой обязуются отстаивать кодекс, предполагающий жизнь за счет преступных доходов и поддержку других “воров в законе”. Собрания “воров в законе” называются “сходка”, на них выносятся решения по совершению преступлений, перераспределение сфер криминальных интересов, ответы на операции правоохранительных органов”, – поясняют в Минфине.

США регулярно вводят санкции против представителей криминального мира, а также за связи с мафией. Так, с 1995 года под санкциями находится депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон. В апреле 2012 года посольство США в Москве вновь отказало Кобзону во въездной визе из-за “подозрений в криминальной деятельности или связях с лицами, совершившими преступления на территории США”. Кроме того, санкции введены в отношении депутата Госумы единороса Адама Делимханова, певца Григория Лепса.