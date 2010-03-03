Пятница, 22 декабря 2017

Статья

Контора пишет историю

Ясно также, почему к столетию ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ печатается именно такой текст. Полезно и даже необходимо отпраздновать победу, лишний раз обозначая курс. Это курс на преемственность героических традиций, но в совершенно новых условиях, о которых тот же Берия мог только мечтать, причем недолго.

Илья Мильштейн

21.12.2017

Пара фраз

20.12.2017

Доказательства 1937 года

Несколько десятков академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН выступили с протестом после интервью директора ФСБ Александра Бортникова, в котором тот прямо оправдывал сталинский террор. Обращение ученых в пятницу вечером опубликовал “Коммерсант”.

В числе подписантов документа – лингвисты Владимир Алпатов и Анна Дыбо, физик Владимир Захаров, геолог Евгений Скляров, астроном Дмитрий Яковлев.

“По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930-40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан”, – говорится в обращении.

Подписанты напоминают о тысячах расстрелянных и погибших в лагерях ученых и инженерах, разгроме командного состава Красной армии, репрессиям в отношении миллионов других граждан, депортациях народов.

“Нам неясна цель пространного интервью г. Бортникова, – отмечается в документе. – Что это – напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?”

“В любом случае, – заключают ученые, – мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту”.

19 декабря, накануне 100-летия ВЧК, “Российская газета” поместила интервью Бортникова, почти целиком посвященное сталинским репрессиям. “Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов, – заявил среди прочего директор ФСБ. – Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) – отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое количество фигурантов тех дел – это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд”.