Четверг, 21 декабря 2017

Совладелец попавшего под санацию Промсвязьбанка, бывший член Совета Федерации Дмитрий Ананьев уехал из России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой источник на рынке.

Ананьев до объявления о финансовом оздоровлении банка занимал должность председателя правления Промсвязьбанка и входил в совет директоров. Ананьев вместе со своим братом Алексеем через компанию Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах контролирует 50,03 процента акций Промсвязьбанка. В рейтинге самых богатых бизнесменов по версии журнала Forbes Алексей и Дмитрий Ананьевы занимают 58-е и 59-е места соответственно, их совокупное состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Между тем в пятницу зампред Банк России Василий Поздышев заявил, что ЦБ готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка.

Временная администрация обнаружила пропажу кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей, рассказал Поздышев. Кроме того, ЦБ выявил операции по финансированию банком посредством сделок репо собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов “пропавших” кредитных досье.

“Сами сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, которому председателем правления банка (Дмитрием Ананьевым. – Ред.) 12 декабря была выдана доверенность на проведение данных сделок. Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи “пропавших” кредитных досье от 14 декабря”, – заявил Поздышев.

15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. Банк будет санироваться с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей.

С 2006 года Ананьев представлял в палате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Изначально он возглавлял комитет по финансовым рынкам и денежному обращению, а в 2012 году стал первым замглавы объединенного комитета по бюджету и финансовым рынкам. Срок полномочий Ананьева истекал в марте 2015 года. Однако летом 2013 года он подал заявление о досрочном выходе из состава СФ по собственному желанию. Про данным СМИ, отставка Ананьева могла быть связана с принятым незадолго до этого законом, запрещающим госслужащим и парламентариям владеть зарубежными активами в виде ценных бумаг и счетов в иностранных банках